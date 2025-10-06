Home Internacional "israel deportó a otros 171 activistas de la flotilla, entre ellos..."

Israel deportó a otros 171 activistas de la flotilla, entre ellos a Greta Thunberg

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de los alrededor de 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un grupo de 171 miembros de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

La Cancillería, en un comunicado difundido en X, sostuvo que “otros 171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia”.

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de los alrededor de 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.

Según el comunicado, los deportados son ciudadanos de Grecia; Italia; Francia; Irlanda; Suecia; Polonia; Alemania; Bulgaria; Lituania; Austria; Luxemburgo; Finlandia; Dinamarca; Eslovaquia; Suiza; Noruega; Reino Unido; Serbia y Estados Unidos.

“Todos los derechos legales de los participantes en esta maniobra de relaciones públicas fueron y seguirán siendo plenamente respetados”, añadió Exteriores.

Por su parte, los abogados de Adalah, el equipo jurídico de la flotilla, denunciaron el domingo por la noche que los detenidos relataron haber sufrido agresiones y violencia generalizada durante su traslado del puerto a la prisión y en los primeros días de su detención.

Source Texto: La Nación/Foto: EFE
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Encuentran cuerpo de chileno desaparecido en Indonesia...

El medio local Jakarta Globe informó que los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos —entre ellos a Víctor Bastida— en la mina subterránea Grasberg Block Cave, los que se suman a otros dos fallecidos ya identificados.

Leer mas
Internacional

Milei defiende a diputado oficialista que bajó su cand...

En una entrevista con el canal LN+, el presidente argentino afirmó que las denuncias contra el diputado nacional José Luis Espert constituyen un “conjunto de calumnias, injurias y todas estas cosas aberrantes”.

Leer mas
Internacional

Dimite el primer ministro de Francia un día después de...

Sébastien Lecornu, menos de 24 horas después y en una declaración ante los medios para justificar su decisión, admitió que había asumido una tarea “difícil” -“más aún en este momento”- y, pese a los esfuerzos que dice haber emprendido, concluyó que “no se dan las condiciones” para gobernar.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/