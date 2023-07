Jackson descarta renunciar por Caso Convenios: “Intentan asociar mi nombre a hechos absolutamente graves”

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, descartó renunciar al cargo como exigen parlamentarios de Chile Vamos, por su presunta responsabilidad política en el Caso Convenios, en su calidad de líder de Revolución Democrática (RD).



En una actividad en Talagante, Jackson dijo que “no existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación”.



Consultado por qué se insisten en relacionarlo con el caso, respondió que eso “tendrían que preguntárselo a las personas que intentan asociar algo en lo que no existe ninguna relación. Por lo tanto, yo no soy quien deba responder esa pregunta, sino quienes intentan asociar mi nombre a situaciones que son absolutamente graves, pero que no tienen relación con la acciones que yo voy generando”.



Luego, descartó presentar su renuncia y enfatizó que “mientras tenga el respaldo y el mandato de poder dedicarme a estas tareas, como lo he conversado con el Presidente de la República, voy a seguir dedicando todo mi esfuerzo a esta materia”.



Añadió que “mientras mantenga esa confianza para efectuar las labores propias del ministerio por supuesto que yo voy a dedicar todas las horas de mi jornada para poder desarrollar lo mejor posible los objetivos del ministerio”.



Finalmente, destacó que RD ha tomado medidas tras el caso de Democracia Viva, con expulsión de militantes y presentado querellas. “Hemos hecho todas las medidas que yo al menos esperaría que un órgano político actúe para perseguir a todos los responsables, que estén las máximas sanciones”, concluyó.