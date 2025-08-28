Jara anuncia en Curicó plan “Chile Siembra Futuro” para potenciar el agro

En su recorrido por Curicó, Región de El Maule, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció el plan “Chile Siembra Futuro”, con el fin de dinamizar la actividad agrícola del país y potenciar el desarrollo rural.



Jara explicó que la iniciativa contempla medidas de carácter tecnológico; de infraestructura; de apoyo especialmente a la agricultura familiar y apertura de mercados para el agro.



“Todo esto en la perspectiva de poder hacer de Chile un país con soberanía alimentaria y un gran contribuyente a la seguridad alimentaria mundial”, sostuvo.



Agregó que “las medidas dicen relación con la construcción de la infraestructura adecuada para las regiones rurales, con el fortalecimiento de las capacidades de comercializar nuestros productos, con el acceso al crédito y el apoyo a las pymes y, por cierto, con una política de Estado que aporte para diversificar la producción agrícola de nuestro país y sofisticarla. Sabemos que el campo es un motor importantísimo en el crecimiento y el desarrollo del país”.



Es así como “Chile Siembra Futuro” contempla cuatro ejes en esta dirección: el mejoramiento de la conectividad rural, el potenciamiento de una agroindustria sostenible, mayor tecnología y desarrollo del campo, junto a una mayor asociatividad y desarrollo de cooperativas.



Medidas “Chile Siembra Futuro”



1-Conectividad rural: que el campo llegue al mercado. Para mejorar la infraestructura y elevar la productividad, se terminará la construcción de la red 5G y mejorar los caminos rurales que dejan aislados a pequeños agricultores. Una real conectividad agilizará el trayecto de la cosecha y su venta.



2-Agroindustria sostenible: Para que Chile aproveche las oportunidades que trae la transición hacia energías más limpias en el mundo, necesitamos que el Estado marque el rumbo y que el sector privado se mueva con fuerza, trabajando codo a codo.



Se apostará por una industria forestal sostenible, que no degrade la tierra, fomentando la restauración de suelos. Esto devolverá vida a los suelos, porque sin tierra fértil no hay futuro para la agricultura ni para nuestras comunidades rurales.



Se acelerará la construcción de plantas desaladoras, que entreguen agua tanto para el consumo humano como para la producción agrícola.



Fortalecimiento a la Agricultura Familiar Campesina, tecnificando el riego, producción sostenible, acceso a mercados, asociatividad, resguardo de semillas autóctonas, entre otras.



Para 2028, al menos un 40% de las exportaciones agroindustriales tendrán certificación verde.





3-Más ayuda, más tecnología: Chile al servicio del campo. Se establecerá un plan de trabajo público-privado en cada región del país, identificando proyectos estratégicos para el desarrollo productivo y la empleabilidad.



Se llevará la tecnología directamente a los campos, con el Programa de Extensionismo Tecnológico, y así acompañar al agricultor en terreno para mejorar su producción.



Menos papeleo, más soluciones. Creación de una Red Nacional de Fomento Productivo que junte en un mismo lugar todos los programas de fomento, desde Corfo hasta INDAP. Menos trámites y más apoyo directo para quien trabaja la tierra.



Más recursos para la investigación en regiones significa más innovación en la agricultura y más oportunidades para el desarrollo local. Se aumentará el financiamiento y promoveremos una estrategia de financiamiento basal para los institutos, centros de formación, liceos técnicos y centros que desarrollen investigación en áreas estratégicas regionales, como la agricultura.



Se impulsará una agenda de apoyo a las pymes, que forme a sus trabajadores, fomente la innovación y atraiga inversión, para que más empresas lleguen a nuevos mercados.



Se modernizará la institucionalidad hídrica, unificando las competencias del Estado a fin de reducir plazos de tramitación, coordinar las inversiones públicas y mejorar la calidad y transparencia de la información de los recursos hídricos a nivel nacional.



Se impulsarán empleos agrícolas formales y con seguridad social, con programas especiales para mujeres y personas mayores que fortalezcan la producción y la vida rural.





4-Asociatividad y cooperativas: el campo unido es más fuerte. Se fortalecerá el trabajo conjunto de los programas de apoyo al cooperativismo, coordinando con municipios y gobiernos regionales para impulsar cooperativas en todo el país. Así, los pequeños productores podrán unirse para vender, innovar y exportar con más fuerza, usando innovación y tecnología.



Paralelamente, se impulsarán programas de asociatividad, como redes de comercio digital, compras asociadas y cooperativas, que fortalezcan la competitividad y la integración de pequeños productores y emprendedores, haciendo del campo chileno un motor más competitivo y justo. Cooperar para innovar, vender y exportar: un Chile más justo y competitivo.



Con el fin de que Chile innove más y mejor, se impulsará la creación de Juntas Sectoriales de Innovación, donde las propias empresas de cada sector podrán unirse para resolver desafíos comunes con investigación, tecnología y nuevas ideas. Estas juntas estarán supervisadas por Corfo y las empresas que aporten recibirán beneficios tributarios. Así, se fomentará la colaboración, la innovación abierta y la competitividad de la economía.