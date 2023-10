Jara culpa al “realismo político” en el retraso en la reforma de pensiones

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió al retraso del ingreso de las indicaciones por la reforma de pensiones, las cuales serían presentadas a finales de septiembre, pero eso no ocurrió.



La primera etapa legislativa del proyecto era la centralidad de las normas que suben el monto de las pensiones, como la creación del seguro social, la división de la industria y la Pensión Garantizada Universal (PGU).



Jara, en la VI versión de Expo Inclusión, sostuvo que “como ustedes saben, es evidente que se acerca prontamente un plebiscito constitucional y hubiésemos querido haber podido tener resuelto el tema antes de este evento”.



“La realidad política indica que ha sido más difícil aún de lo que hubiésemos pensado y el Presidente nos ha encargado no agotar ningún esfuerzo, no dejar de hacer ninguna gestión a fin de intentar tener el acuerdo”, agregó.



La secretaria de Estado recalcó que “estamos intentándolo, los plazos van a estar en función de cuando podamos concluir o no ese acuerdo. Este es un tema que tiene que ser súper transparente para la ciudadanía porque no basta con la sola voluntad del Gobierno, no basta solamente con que se ceda a un sector”.



Además, reiteró la necesidad de llegar a acuerdos si se quiere avanzar en una reforma de pensiones y emplazó a la oposición para lograr aquello.



“Si no se cede nada desde la oposición y si por el contrario ni siquiera están con el 3-3 que antes apoyaban durante el gobierno del expresidente (Sebastián) Piñera, la verdad es que es bien difícil que haya reforma previsional”, indicó.



Finalmente sostuvo que “la fecha de las indicaciones se va a definir en función de cuando logremos llegar a ese acuerdo, para lo cual necesitamos que la oposición también se sume”.