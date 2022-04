Jiles y Cariola protagonizan tenso cruce en la Comisión de Constitución

Un tenso cruce se vivió entre las diputadas Pamela Jiles (PH) y Karol Cariola (PC) la tarde de este martes mientras se desarrollaba la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, que pretendía someter a votación la fusión de siete proyectos de un nuevo retiro de fondos de pensiones.



Pese a que la iniciativa de unificación fue aprobada con 10 votos favorables y tres abstenciones, quedó en la retina un momento puntual en que la parlamentaria Jiles, que abiertamente se ha declarado partidaria de los retiros de fondos de pensiones, lanzó una dura advertencia a la presidenta de la comisión.



“Señora presidenta, quiero decirle que si esta tramitación se dilata más allá de la próxima sesión del martes de la próxima semana, yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra”, remarcó Jiles.



La parlamentaria hizo manifiesta su “tremenda desazón” luego de escuchar al Presidente Gabriel Boric “decir, desde un país extranjero, que el tiene alineados a todos sus parlamentarios, lo que debo decir es que la señora o señorita diputada está alineada contra el quinto retiro”.



“Tengo, entonces, razón para suponer que la señorita presidenta lo que está haciendo es darle tiempo al gobierno para que Marcel (ministro de Hacienda) de una cantidad de medidas que hasta ahora no da, ha prometido que las da va a dar una semana y que supuestamente bajaría esta demanda por el quinto retiro”, sostuvo,



Agregó que la actitud de la legisladora comunista “no solo no ha sido revolucionaria, si no que ha sido dilatoria respecto a una necesidad urgente, y al igual que el diputado Alinco mi lealtad única y principal no está con ninguna elite ni con la vieja elite ni con la nueva elite que está en el poder, sino que con mi pueblo que sufre”.



Luego, Cariola se defendió: “Yo no he faltado a la verdad, acá hay varios diputados y diputadas que pueden dar fe de lo que hemos planteado, de que los acuerdos de los tiempos de trabajo que hemos tomado como comisión, que esta es su tercera sesión -porque la primera fue constitutiva, yo no era presidenta- esta es mi tercera sesión y ya estoy fusionando los proyectos de ley”.



“¿Quién mágicamente podría haberlo hecho distinto?, porque reglamentariamente no hubiese sido posible. Si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que eso si es una razón concreta para censurarme”, agregó.



Finalmente, Cariola dejó en claro que “los montajes políticos, las injurias políticas, el construir escenarios ficticios en torno a una realidad no es parte de la democracia, le hace daño a la democracia”.