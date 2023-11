Jorge confiesa si se arrepiente del romántico encuentro que tuvo con su ex en “Gran Hermano”: “Todo sucedió por algo”

Un particular momento se vivió durante la noche de este lunes en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, luego de que Jorge Aldoney contestara a una pregunta “sin censura” del público, respecto al encuentro que tuvo con su expareja hace algunas semanas, cuando esta última visitó el encierro.

En una dinámica desarrollada a raíz de la visita sorpresa de los panelistas del programa, una televidente le preguntó a Aldoney si “¿te arrepientes de haberle dado el consentimiento a Gran Hermano, frente a todo Chile, cuando estabas con tu ex y ‘Skar’ estaba fuera de la casa?”.

“¿Cómo me voy a arrepentir? Siento que es muy de poco hombre arrepentirse de eso. La verdad no, creo que todo sucedió por algo. Si tenía que pasar eso, sucedió después lo siguiente”, manifestó el Míster Chile.

Asimismo, aclaró que varias veces le dijo a su expareja que “‘yo no quiero que me esperes porque estoy confundido y quiero estar libre aquí adentro para sentir cosas, también quiero prepararme para mi vida de afuera’”.

“Dar ese compromiso no me sentía cómodo, ¿y por qué no me sentía cómodo en ese momento? Era por Skarleth”, añadió.

Por último, concluyó con que “ya si me despedí de beso en la boca, por supuesto que después me sentí culpable, porque al final de cuentas es como dejar un libro abierto, pero después cerrarlo, es como confundir”.