Jouannet tras a anuncio de veto a ley de usurpaciones: “Lo que vivimos en La Araucanía es salvajismo”

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se refirió al veto presidencial anunciado por el Ejecutivo a la recién aprobada Ley de Usurpaciones.



El Senado despachó a ley el proyecto que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, quedando en condiciones de ser promulgado por el Presidente Gabriel Boric.



Tras esta situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “vamos a ir con el veto acá porque lo que nos interesa es corregir este proyecto, y creemos que, en realidad, transversalmente, en el fondo de su corazón, todos saben que este proyecto así como está es un problema”.



Al respecto, Jouannet sostuvo que “la ministra ha dicho que la autotutela privilegiada de esta ley significaría ‘volver al estado de naturaleza’ original, a ‘un estado salvaje’. La verdad, ministra, es que lo que vivimos en La Araucanía es salvajismo”.



“Todos los días queman escuelas, queman iglesias, queman centros comunitarios, centros de salud; atacan furgones escolares, les disparan; atacan ambulancias, les disparan; atacan buses de trabajadores y los queman, les disparan, matan gente”, afirmó el parlamentario.



En esta línea, indicó que en la región “tenemos ejércitos guerrilleros paramilitares, generaron el incendio más grande del último tiempo. Ministra ¿qué es esto? Es La Araucanía y es salvajismo”.



Asimismo, aseguró que “más de mil predios están tomados en La Araucanía y el Estado no se ha hecho cargo” y calificó esto de “salvajismo”.



“Ahí el Estado ya no está, ahí el Estado abandonó a las personas que son extorsionadas todos los días, porque por los caminos de La Araucanía ya no se puede transitar, y ésa es responsabilidad del Estado y es salvajismo”, agregó.



En ese sentido, el líder de Amarillos señaló que “no tener esta ley es una irresponsabilidad política respecto de darle la oportunidad a la gente a que recupere su tierra”.