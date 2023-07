Jueza entregó a menor denunciado como perdido en Curanilahue a tía: Madre lo mandó solo en bus

En el Juzgado de Letras y Garantía con competencia en Familia de Curanilahue se realizó la audiencia de medida cautelar en favor del niño de 6 años que fue denunciado como “desaparecido”, pero que en realidad fue enviado por su madre, A.C.O.C., solo en un bus a la comuna a Cañete, Región del Biobío.



En la audiencia, la magistrada Ana Elizabeth Pino ordenó que el menor quede al cuidado provisorio de una tía materna, ante la negligencia grave en que incurrió su madre.



Además, el tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes al Juzgado de Letras y Familia de Arauco, comuna en que la madre y el niño tienen domicilio, y por existir en dicho tribunal una causa previa.



Previamente, este miércoles se desarrolló en el mismo tribunal la audiencia de formalización por el presunto delito de consumado de obstrucción a la investigación, ilícito que A.C.O.C. habría perpetrado el lunes pasado.



En dicha audiencia, la magistrada decretó ilegal la detención de A.C.O.C., al considerar que la fiscalía no explicó adecuadamente cuál indagatoria habría entorpecido la imputada.



Además, fijó en tres meses el plazo de investigación. Asimismo, no se decretaron medidas cautelares, al no haber sido solicitadas.



Según el ente persecutor, alrededor de las 16:50 horas del lunes 10 de julio de 2023, A.C.O.C. denunció ante la Cuarta Comisaría de Carabineros de Curanilahue el supuesto extravío de su hijo en el sector céntrico de la ciudad, aportando antecedentes falsos que dieron origen a operativos de búsqueda en diversas comunas de la zona.



Finalmente, alrededor de las 22:15 horas de la jornada, se tomó conocimiento de que el niño se encontraba en la ciudad de Victoria, en la Región de La Araucanía, bajo el cuidado de K.P.C.



Ante esta información, la madre confesó que había enviado a su hijo solo, a bordo de un bus, con dirección a Cañete, lugar donde lo esperaba K.P.C.