Junta Nacional de la DC sesionará el sábado 26 de julio: definirían si apoyan o no candidatura de Jara

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana sesionará el sábado 26 de julio y el foco de la discusión sin duda estará puesto en qué camino seguir con respecto a apoyar o no la candidatura de la candidata oficialista, Jeannette Jara.



Según publica La Tercera, la DC enfrenta un dilema. En la colectividad existe división en torno a qué camino seguir. Por un lado, algunos militantes -como los alcaldes Claudia Pizarro (La Pintana) y Gustavo Toro (San Ramón)- llamaron a respaldar a la exministra del Trabajo. Otros, como su presidente Alberto Undurraga, han advertido que eso no va a pasar.



En línea con el timonel, entre la militancia circula una declaración firmada por consejeros nacionales y regionales del partido que plantean que “no nos es posible apoyar una candidatura del PC por las profundas diferencias que tenemos con sus planteamientos”.



En consideración de la división interna, en la DC esperan tener varios consejos nacionales de aquí a la junta del 26, para poder debatir intensamente la postura que finalmente adoptarán. El último ocurrió la noche del lunes.



Este martes por la mañana, Jara protagonizó una primera reunión con los partidos del oficialismo. Ahí les planteó que ella que buscará hablar con Undurraga. Lo mencionó a él con nombre y apellido.



Undurraga ha transmitido que él le contestaría el teléfono a la ganadora de la primaria, pero que no por eso cambiará su postura: él no está dispuesto a respaldar a Jara. Para el timonel, eso implicaría el desfonde del partido en los desafíos electorales futuros y es algo que quiere evitar a toda costa. Sobre todo, porque la DC se juega su supervivencia en la parlamentaria de este año.



Este martes, Undurraga advirtió que “si el centro progresista no tiene candidato presidencial, esto (el electorado) se va a dividir, una parte se va a ir a la izquierda, otra parte se va a ir a la derecha. Eso no es bueno para Chile”.



En la DC hay quienes se abren a pensar en una candidatura propia. En esa línea, algunos sugieren sumarse a la campaña de Harold Mayne-Nicholls. Otros militantes mantienen la esperanza de que se pueda convencer al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle de ir al balotaje.



Por otra parte, el exintendente Marcelo Trivelli, quien también persigue una candidatura presidencial, dijo que “si Alberto Undurraga está dispuesto a conversar, yo también”.