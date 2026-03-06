Kast desestima nuevo llamado de Boric para retomar reuniones de traspaso: “Nosotros dimos vuelta la página”

Home Nacional "kast desestima nuevo llamado de boric para retomar reuniones de t..."

El Mandatario electo, José Antonio Kast, desestimó el nuevo llamado del Presidente Gabriel Boric a retomar las reuniones para el traspaso del mando, y aseguró que “nosotros dimos vuelta la página”.

En el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a Miami, a la cumbre “Shield of The America” con el presidente Donald Trump, Kast dijo que “el Gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo”.

“Ustedes han visto las fechas en las fechas en que se toman decisiones por el actual gobierno y las fechas en que se decide comunicar ciertas situaciones. Y frente a eso nosotros dijimos, se terminan las relaciones para esas bilaterales. En los detalles que quedaban. Porque las bilaterales formales, ministro con ministro, se realizaron”, añadió.

“Todos los ministros, las ministras, tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó. Y hoy día, a 6 días, estamos preocupados por el cambio de mando”, afirmó.

En cuanto al nuevo llamado de Boric, respondió que “nosotros dimos vuelta a la página. El traspaso se hizo y a nosotros nos toca después recibirnos del gobierno y contrastar toda la información que esté a disposición como corresponde de un servicio público revisarlo y analizarlo y ver que esto esté correcto”.

“Esto no es un indulto”

Consultado sobre el proyecto de ley, que fue aprobado en general y que beneficiaría a los reos de Puna Peuco, Kast respondió que “las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas”.

“Se pueden realizar modificaciones, pero apunto a lo mencionado hace bastante tiempo atrás por el padre Fernando Montes, las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad”, agregó.

“El Congreso lo está tramitando, está avanzando y tendrá indicaciones. Hoy, un senador dijo que había planteado muchas indicaciones, habrá que resolverlas una a una, pero vuelvo a insistir, esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas”, cerró Kast en el aeropuerto.

Al iniciar vuelo, junto con una fotografía, Kast expresó: “Despegando rumbo a Estados Unidos para reunirnos con el Presidente Donald Trump y varios mandatarios de América Latina. Vamos a discutir sobre seguridad, inmigración ilegal y progreso económico para nuestras naciones. Seguimos trabajando para mejorar el futuro de Chile”.

6
