Kast: “El Congreso es importante, pero no tan relevante como se imaginan”

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a quienes ponen en duda la gobernabilidad en caso de que él asuma el poder. En ese contexto, habló de “regular el sentido de la autoridad” en el país y afirmó que, en su opinión, el Congreso “no es tan relevante”.

Sus declaraciones ocurrieron durante el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025. Como respuesta a los cuestionamientos, el republicano advirtió: “ojo con los analistas políticos”.

“Hay muchos analistas políticos que dicen lo que iba a ocurrir y cuando ocurre lo distinto tienen una buena explicación para justificarse”, comentó. Luego, se refirió al rol del Congreso y a la facultad presidencial.

“El Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial, y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que le corresponde a los parlamentarios”, sostuvo.

Agregó que “eso tuvo un auge después del estallido (social). Nadie respetó nada, ni aquellos que habían jurado respetar la Constitución y que son de nuestro sector. El populismo fue desatado”.

A su juicio, “también tenemos que regular el sentido de la autoridad. En Chile hoy no hay sentido de la autoridad (…) tenemos que decir que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica (…) aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo”.

Concluyó afirmando que “por lo tanto, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos (…) eso requiere voluntad y carácter, nosotros lo vamos a aplicar. En gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien”.

LA EXPLICACIÓN DE JOSÉ ANTONIO KAST

Posteriormente, al ser consultado por la prensa, el presidenciable del Partido Republicano aclaró sus dichos, señalando que algunos “no entendieron bien”.

“Yo lo que señalé que para volver a crecer, para tener estabilidad y para poder destrabar todos los proyectos que están hoy complicados, cada uno tiene que hacer su trabajo”, explicó.

Indicó que “el Estado tiene que garantizar seguridad (…) después señalé que el Poder Judicial tenía que aplicar la ley y dictar fallos, no legislar. También señalé que el Congreso tiene sus facultades, pero que esas facultades no pueden pasar por las facultades que tiene exclusivas el Presidente de la República. Y ahí hice un llamado a evitar el populismo”.

Añadió: “También señalé que hoy día habíamos visto cómo el poder fiscalizador de la administración pública estaba ejerciendo un rol. Es decir, cada uno que haga su trabajo (…) y también hablé de lo que es la potestad reglamentaria. Eso es algo que existe”.

Finalmente, sostuvo que “en cualquier ley se dicta un reglamento y se le dan facultades al Estado para tomar decisiones (…) y esas decisiones se van a tomar, si es de sentido común. Por lo tanto, cualquier mala interpretación yo la tomo como aquellos que están algo nerviosos buscando cualquier tema para poder generar esa política (…) yo hablé de una potestad reglamentaria (no decretos)”.