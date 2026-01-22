Kast encabezará cónclave con republicanos y subsecretarios serían anunciados a fines de enero

El Presidente electo, José Antonio Kast, encabezará un cónclave organizado por el Partido Republicano, el cual tendrá lugar en el centro vacacional El Palomar, en San Felipe.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el evento comienza este jueves y se extenderá hasta este viernes, jornada en la que el propio Kast entregaría un discurso de cierre.

La instancia tendría como fin empezar a preparar el arribo del futuro Mandatario a La Moneda, y también el nuevo periodo legislativo.

En el evento, además de Kast, participarán parlamentarios electos del partido y algunos ministros. El citado medio indicó que entre los secretarios de Estado que asistirán se encuentran el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el jefe de la Segpres, José García (RN); y la vocera Mara Sedini (independiente).

Anuncio de subsecretarios

En paralelo, según informó Emol, el Presidente electo anunciaría a los subsecretarios de su Gobierno a fines de enero, después de su gira por Centroamérica.

El viaje comenzará el sábado 24 de enero y visitará República Dominicana, El Salvador y Panamá.

En la gira lo acompañarán la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; de Hacienda, Jorge Quiroz; y de Economía y Minería, Daniel Mas.

Por su parte, el regreso a Chile está programado para el jueves 29 de enero, y el anuncio de los subsecretarios sería al día siguiente: el viernes 30.