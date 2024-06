Kate Middleton “reapareció” en medio de su tratamiento oncológico

La princesa de Gales, Kate Middleton, quien en marzo de este año anunció que había sido diagnosticada de cáncer, reapareció en medio del tratamiento oncológico que la ha mantenido alejada de la escena pública y que ha desbordado a la Familia Real Británica en cuestionamientos relacionados a su figura.

No obstante, tal y como anunció hace algunas semanas el Palacio de Kensington, quien informó que no retomaría su agenda pública durante este 2024, Middleton lo hizo por escrito.

De esta manera, la princesa de Gales escribió una carta en donde se escusa con la Guardia Irlandesa debido a que no pudo ser parte del acto militar previo al desfile Trooping The Colour. La figura de la princesa en el evento era relevante, ya que mantiene el rol de coronel para la Guardia Irlandesa, el cual llevaba por nombre “Revisión del coronel”.

“Quería escribiros para haceros saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento de cara a la Revisión del coronel y (el desfile militar) Trooping the Colour”, indicó en la misiva.

“Ser vuestro coronel continúa siendo un honor y siento muchísimo no poder hacerme cargo del saludo (militar) este año”, expresó Middleton.

Para finalizar, la princesa cerró en que mantiene sus esperanzas de formar parte del evento “muy pronto”.

Por su parte, la Guardia Irlandesa aseguró que se sintieron “profundamente conmovidos” por la carta de su coronel y le desearon lo mejor durante su recuperación.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS