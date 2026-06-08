Keiko Fujimori supera solo por un punto a Roberto Sánchez con el 93% de los votos escrutados

La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aventaja en tan solo un punto al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Esto cuando ya se han escrutado más del 89% de las actas en las elecciones presidenciales de este domingo.



De acuerdo con los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la mañana de este lunes el conteo alcanzaba casi el 93% de los sufragios, con el 50,3% para Fujimori y el 49,7% para Sánchez.



Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas. En la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.



Fujimori se ha impuesto en Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en esas zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.



Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país. Localidades que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.



A la espera de que se termine el escrutinio de todas las actas, el conteo rápido de la consultora Ipsos establece un empate técnico entre ambos candidatos, con Sánchez logrando el 50,3% de los votos, mientras Fujimori, con el 49,7%.



Si bien Fujimori ha querido restar importancia a esta estimación, Sánchez ha confiado en que signifique la “recuperación a la democracia”.

La candidata de Fuerza Popular ha dicho que “sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra” de tan solo unas mil actas electorales, informa el diario La República.

