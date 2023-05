La gran sorpresa que tendrá la U en su formación para el partido ante Ñublense

Con miras a lo que será la Fecha 15 del Campeonato Nacional y el cierre de la primera rueda, la Universidad de Chile tendría lista su formación para visitar a Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán este sábado, y saltaría a la cancha con una novedad en su oncena.

Previamente, se informó el retorno a las convocatorias del lesionado Federico Mateos, que tras superar sus problemas físicos, tendrá la opción de poder volver a sumar minutos.

No obstante, Leandro Fernández no se habría recuperado de una infección respiratoria, por lo que pese a que en un principio se pensaba que volvería a ser citado, finalmente no viajó a la región del Ñuble, según información de Radio ADN.

Asimismo, los azules deberán disputar este partido sin el defensa Matías Zaldivia, que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para el cotejo con los Diablos Rojos.

En este sentido, quien deberá reemplazarlo en la zaga será Ignacio Tapia, que se convierte en la gran sorpresa en el equipo que prepara el técnico Mauricio Pellegrino.

De esta forma, los jugadores que salten a la cancha este sábado a las 15:00 horas, serían Cristóbal Campos en la portería; Luis Casanova, Nery Domínguez y Ignacio Tapia en defensa; Juan Pablo Gómez, Renato Cordero, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete y Marcelo Morales en mediocampo; y Nicolás Guerra con Cristián Palacios en el ataque.