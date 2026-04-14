Contraloría da 10 días hábiles a la Presidencia para responder por el almuerzo de Kast en La Moneda

La Contraloría General de la República (CGR) ofició a la Presidencia que tiene 10 días hábiles para presentar un informe por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast realizó con sus excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

Esto luego de la denuncia presentada por la senadora socialista Daniella Circardini, y el diputado de la misma activida, Daniel Manouchehri.



“Pase a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República una copia de la presentación formulada por la senadora señorita Daniella Cicardini, y los diputados señores Daniel Manouchehri Lobos y Nelson Venegas Salazar. A fin de que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, informe fundadamente a este organismo contralor al tenor de lo expuesto por los solicitantes, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio”. Esto se lee en el documento enviado por la CGR.



Se agrega que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad. Y además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Financiamiento, uso de dependencias, personal involucrado

El oficio obliga a la repartición encargada de administrar los recursos del Palacio de Gobierno a responder en un plazo de 10 días sobre el financiamiento. El uso de dependencias. Personal involucrado. Y los costos asociados a la reunión, que congregó a cerca de 70 invitados.



Los diputados Manouchehri y Cicardini denunciaron a la Contraloría con el fin de determinar si en esta cita se utilizaron recursos estatales. Y si existe justificación suficiente para el uso de ellos en este evento.

Desde La Moneda reiteran que almuerzo fue costeado por Kast

Desde La Moneda han sostenido reiteradamente que almuerzo fue costeado personalmente por Kast. Sin que haya usado recursos públicos.