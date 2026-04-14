Encuentran un cuerpo durante labores de búsqueda en casona incendiada en el centro de Santiago

Un cuerpo fue encontrado durante los trabajos de búsqueda realizados por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) en una casona que se incendió hace una semana en pleno centro de la capital.

El operativo se activó este martes en la mañana, luego de una solicitud de la Fiscalía Centro Norte y la Municipalidad de Santiago. El Grupo de Trabajo Operacional USAR inició labores para ubicar posibles víctimas tras el incendio. Y el posterior derrumbe del inmueble, situado en la intersección de Cumming con Catedral.

El hallazgo fue confirmado durante la tarde, según información de Radio Biobío. Con esto, se ratificaron las sospechas que habían manifestado previamente vecinos del sector.

Hallazgo de cuerpo en casona incendiada en el centro de Santiago

El cuarto comandante del CBS, Sebastián Mocarquer, entregó detalles sobre el estado de la estructura afectada por la tercera alarma de incendio decretada el pasado 6 de abril.

El comandante explicó la magnitud del colapso estructural. “Es una estructura que tenía tres pisos; el tercer piso colapsó sobre el segundo y parte del segundo sobre el primero. Bomberos ha ingresado a la estructura, la ha estabilizado en el primer piso, lo que ha permitido que en horas de la tarde iniciaran labores de búsqueda, particularmente en el segundo piso, que es el lugar de interés que señalaron testigos y Carabineros“, declaró.

Mocarquer confirmó el hallazgo de la víctima y detalló el procedimiento en curso. “Producto de esa búsqueda, el Cuerpo de Bomberos de Santiago hoy en la tarde puede confirmar que ha encontrado una primera víctima de sexo masculino, la cual se encuentra ubicada en proceso de ser liberada y a la espera de las pericias que tienen que hacer Carabineros para que posteriormente el Cuerpo de Bomberos de Santiago pueda retirar a esa persona desde la estructura“.

El comandante advirtió que la situación sigue en desarrollo. No se descarta la existencia de más cuerpos al interior de la casona, además del ya encontrado. También se mantiene la incertidumbre respecto de una eventual segunda persona, cuya búsqueda motivó inicialmente la activación del operativo.