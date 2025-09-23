La ministra de Albania generada con IA: una maniobra comunicativa que plantea numerosas dudas

Albania designó a una ministra creada con inteligencia artificial (IA) para gestionar las licitaciones de contratos públicos y así evitar casos de corrupción. Más allá del efecto comunicacional, la medida abre numerosas interrogantes técnicas, políticas y éticas.

El primer ministro albanés, Edi Rama, del Partido Socialista, anunció el nombramiento de Diella, nombre con el que fue bautizada la ministra generada por IA. Según afirmó, los procesos de contrataciones públicas quedarían “100% libres de corrupción”.

“Diella no duerme nunca, no necesita que le paguen, no tiene intereses personales, no tiene primos, y los primos son un gran problema en Albania”, destacó Rama. Cabe recordar que el país ocupa el puesto 80 de 180 en el ranking sobre corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional.

Los políticos albaneses arrastran múltiples escándalos por licitaciones irregulares. El alcalde de Tirana, cercano en su momento a Rama, permanece en prisión preventiva por sospechas de corrupción en adjudicaciones y lavado de dinero.

El ex primer ministro y líder opositor Sali Berisha también es investigado por supuestamente haber otorgado contratos públicos a personas de su entorno.

¿Podrá Diella resolver esta situación? Para expertos, lo más probable es que no.

“Como cualquier sistema de inteligencia artificial, Diella depende totalmente de la calidad y la coherencia de los datos y de la fiabilidad de los modelos en los que se base”, explicó Erjon Curraj, especialista en transformación digital y ciberseguridad.

Aún no se sabe prácticamente nada sobre el funcionamiento de Diella. Es probable que utilice un LLM (modelo de lenguaje extenso, por sus siglas en inglés) para responder solicitudes.

Estos modelos producen grandes volúmenes de texto y se aplican, por ejemplo, en chatbots como ChatGPT o Gemini.

Sin embargo, “si esos datos son incompletos o si están sesgados u obsoletos, podría interpretar mal documentos, señalar equivocadamente a un proveedor o no no percibir señales de colusión”, advirtió Curaj.

“Los LLM son el reflejo de la sociedad, tienen sesgos. No hay ninguna razón para que resuelva el problema de la corrupción”, apuntó, a su vez, Jean-Gabriel Ganascia, filósofo, informático y experto en IA.

RESPONSABILIDAD

La oposición albanesa acudió a la Corte Constitucional para determinar quién será responsable de las decisiones que tome la IA. “¿Quién controlará a Diella?”, preguntó Sali Berisha en el Parlamento.

La responsabilidad es uno de los grandes dilemas, enfatizó Ganascia. “Si le dejamos a la máquina la decisión pública, eso significa que ya no hay más responsabilidad, quedamos reducidos al estado de esclavos”.

“Lo que me preocupa es la idea de una máquina para gobernar, que daría la respuesta ‘buena’ y que impediría cualquier deliberación. Sin embargo, la democracia se funda en la deliberación”, advirtió el filósofo.

“Un político asume sus responsabilidades, pero ahora la idea es que la máquina sea perfecta y que, en cualquier caso, no podamos ir en contra de sus decisiones”, agregó.

Un decreto difundido el jueves establece que Edi Rama “ejerce tanto la responsabilidad de la creación como del funcionamiento de la ministra virtual de inteligencia artificial Diella”.

VIEJA CORRUPCIÓN, NUEVO PROGRAMA

Edi Rama ha sabido cultivar un estilo comunicacional llamativo. Asiste a foros internacionales usando zapatillas, anunció la prohibición de TikTok, abrió centros de migrantes interceptados por guardacostas italianos y, ahora, nombró a la primera ministra del mundo basada en inteligencia artificial.

Sin embargo, TikTok continúa activo en Albania y solo unos pocos migrantes llegaron a los centros, luego de que la justicia italiana cuestionara la legalidad de esa infraestructura.

En el caso de Diella, su rostro corresponde a la actriz albanesa Anila Bisha, quien firmó un contrato para el uso de su imagen hasta diciembre.

Nadie sabe si la “ministra” superará el examen de la Corte Constitucional ni si cumple con los procedimientos de la Unión Europea, bloque al que Albania espera integrarse en los próximos cinco años.

“Hasta ahora no ha habido ninguna información sobre el verdadero funcionamiento de Diella”, sostuvo Lutfi Dervishi, politólogo albanés. “Pero si un sistema corrupto entrega datos manipulados o si se aplican filtros a lo que no debe ver, Diella simplemente legitimará la vieja corrupción con un nuevo programa”.