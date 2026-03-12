La nutrida agenda del Presidente Kast este jueves 12: Partirá con una reunión con el subsecretario de Estado de EEUU

El Presidente José Antonio Kast tendrá este jueves, 24 horas después de haber asumido el mando de la nación, una nutrida agenda de actividades.
Desde las 9:00 horas, el Mandatario sostendrá en La Moneda un encuentro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau.
Landau fue quien encabezó la delegación norteamericana en Chile para el traspaso de mando luego de la ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio.
Una hora más tarde, la primera autoridad se tomará la fotografía oficial con su equipo de subsecretarios y subsecretarias.
Asimismo, en la instancia posará con su equipo ministerial.
“Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno”
Kast se trasladará a las 11:00 horas a la Catedral Metropolitana para participar de la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno”.
Dicha instancia será liderada por el arzobispo Fernando Chomali.
Para la tarde, en torno a las 15:30 horas, el jefe de Estado será parte del lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” en la Universidad del Desarrollo.