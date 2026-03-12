Home Nacional "presidente kast en su primer discurso en la moneda: nos entregaro..."

Presidente Kast en su primer discurso en La Moneda: Nos entregaron “un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”

Acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, el Mandatario salió al balcón de Palacio a las 21:55 horas y dirigió un discurso que se prolongó por 23 minutos. “Tengo el corazón lleno de gratitud y el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado (…) no ganamos esta elección para vivir en un Palacio ni a ocupar un cargo, ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos”, dijo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Kast en su primer discurso en La Moneda: Nos entregaron “un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”

El Presidente José Antonio Kast, llegó la tarde hasta el Palacio de La Moneda, por primera vez, luego de haber asumido esta mañana el cargo. Lo hizo abordo del tradicional ford galaxie.

El Mandatario lo hizo acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con quien inició el recorrido desde la Escuela de Carabineros, pasando por La Alameda hasta la llegar a la Plaza de la Constitución.

Tras caminar unos metros por la alfombra roja que da hasta la entrada de La Moneda, Kast recibió los honores del Regimiento Granadero Escolta Presidencial.

Posteriormente, ingresó junto a su esposa, María Pía Adriasola, al Palacio, donde fue recibido por su gabinete y recibió los honores de la guardia de Palacio.

Antes de salir al balcón de La Moneda, Kast firmó seis decretos con instrucciones para diferentes carteras.

“Estoy aquí en este balcón histórico para agradecerles que me hayan elegido Presidente de la República”, partió diciendo el Mandatario. Salió al balcón de Palacio, acompañado de su esposa, a las 21:55 horas para dirigir su primer discurso como Presidente. Su alocución se prolongó por 23 minutos.

“Tengo el corazón lleno de gratitud y el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado (…) no ganamos esta elección para vivir en un Palacio ni a ocupar un cargo, ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos”, dijo.

“Nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor”

Agregó que “nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor, porque no solo venimos a trabajar, hemos venido a cumplir”.

Según consignó Emol, Kast dijo que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.

Añadió que “decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad, porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

 “Para enfrentar esas emergencias, en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener”, remarcó, consignó el medio citado.

Presidente Kast inaugura año escolar en el Liceo Augusto d’Halmar de Ñuñoa
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Un carabinero resultó herido en manifestaciones por as...

De acuerdo con la institución, cerca de las 20:20 horas un grupo de más de cien personas atacó con elementos contundentes a los funcionarios que se encontraban en la intersección de Alameda con Portugal, poniendo en riesgo tanto la integridad de los policías como la seguridad de quienes transitaban por el sector.

Leer mas
Nacional
Presidente Kast inaugura año escolar en el Liceo Augus...

Estudiantes recibieron al Mandatario, lo guiaron por el plantel y le explicaron los resultados logrados por el plantel. La ministra de Educación, María Paz Arzola, dirigió algunas palabras y el Mandatario pronunció un discurso de 10 minutos.

Leer mas
Vanguardia
“Fuerza Chile”: Pedro Pascal reacciona a cambio de man...

Mediante su cuenta de Instagram, el actor chileno se refirió al inicio del mandato de José Antonio Kast y publicó unas infografías acerca del peligro que correrían los derechos reproductivos en el nuevo Gobierno.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/