Presidente Kast en su primer discurso en La Moneda: Nos entregaron “un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”

El Presidente José Antonio Kast, llegó la tarde hasta el Palacio de La Moneda, por primera vez, luego de haber asumido esta mañana el cargo. Lo hizo abordo del tradicional ford galaxie.



El Mandatario lo hizo acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con quien inició el recorrido desde la Escuela de Carabineros, pasando por La Alameda hasta la llegar a la Plaza de la Constitución.



Tras caminar unos metros por la alfombra roja que da hasta la entrada de La Moneda, Kast recibió los honores del Regimiento Granadero Escolta Presidencial.

Posteriormente, ingresó junto a su esposa, María Pía Adriasola, al Palacio, donde fue recibido por su gabinete y recibió los honores de la guardia de Palacio.



Antes de salir al balcón de La Moneda, Kast firmó seis decretos con instrucciones para diferentes carteras.

“Estoy aquí en este balcón histórico para agradecerles que me hayan elegido Presidente de la República”, partió diciendo el Mandatario. Salió al balcón de Palacio, acompañado de su esposa, a las 21:55 horas para dirigir su primer discurso como Presidente. Su alocución se prolongó por 23 minutos.

“Tengo el corazón lleno de gratitud y el alma encendida por la enorme responsabilidad que el pueblo de Chile nos ha encomendado (…) no ganamos esta elección para vivir en un Palacio ni a ocupar un cargo, ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos”, dijo.

“Nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor”

Agregó que “nos hemos preparado para asumir con responsabilidad, con seriedad y con rigor, porque no solo venimos a trabajar, hemos venido a cumplir”.



Según consignó Emol, Kast dijo que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”.



Añadió que “decir que recibimos el país en malas condiciones no es excusa. Lo decimos porque Chile merece conocer la verdad, porque cuando se oculta el diagnóstico, los tratamientos fracasan. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

“Para enfrentar esas emergencias, en seguridad, en salud, en educación, en empleo y tantas otras, Chile necesita un gobierno de emergencia. Y eso es lo que vamos a tener”, remarcó, consignó el medio citado.