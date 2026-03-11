Presidente Kast inaugura año escolar en el Liceo Augusto d’Halmar de Ñuñoa

El Presidente José Antonio Kast, luego de finalizar sus actividades en Cerro Castillo, se trasladó en helicóptero a Santiago.

El Mandatario recibió a las autoridades extrajeras que participaron del cambio de mando en el Palacio de Viña del Mar, y luego de una recepción emprendió el vuelo junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, consignó Emol.



El helicóptero que trasladó al Kast llegó hasta la Escuela de Carabineros, en Providencia.



El Mandatario se dirigió posteriormente a la comuna de Ñuñoa donde sostuvo su primera actividad en terreno al participar de la inauguración del año escolar en Liceo Augusto d’Halmar, junto al alcalde, Sebastián Sichel.

Kast fue recibido por estudiantes del plantel

Estudiantes recibieron al Presidente, lo guiaron por el plantel y le explicaron los resultados logrados por el liceo.

La nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, dirigió una alocución y recordó lo importante que es la educación inicial.



El Mandatario pronunció un discurso de 10 minutos y destacó lo que ha hecho este centro educacional en la educación pública. “Podríamos estar hablando de seguridad, pero escogimos estar acá”, remarcó.

El Liceo Augusto D’Halmar fue elegido para la actividad presidencial debido a su destacado desempeño académico. El establecimiento se ubica en la intersección de Ramón Cruz Montt con Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en Ñuñoa.

Durante la última década, el liceo se ha posicionado como el colegio público con mejores resultados en las pruebas de acceso a la educación superior.

En la PAES de este año fue el único liceo público que ingresó al ranking de los 100 mejores resultados. El establecimientoalcanzó el puesto 72 con un promedio de 809 puntos de un máximo de 1.000. Además,nueve estudiantes obtuvieron puntajes máximos.

El liceo funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar. Este mecanismodetermina de forma aleatoria el ingreso de estudiantes a establecimientos públicos y subvencionados.

El establecimiento también cuenta con un preuniversitario gratuito para estudiantes de tercero y cuarto medio. El programaopera incluso durante los fines de semana para apoyar la preparación de la PAES.

Actualmente el liceo tiene 963 estudiantes matriculados. Su director es Pedro Castillo, quien asumió el cargo en 2024 mediante el sistema de Alta Dirección Pública.