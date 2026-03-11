Home Nacional "presidente kast inaugura año escolar en el liceo augusto d’..."

Presidente Kast inaugura año escolar en el Liceo Augusto d’Halmar de Ñuñoa

Estudiantes recibieron al Mandatario, lo guiaron por el plantel y le explicaron los resultados logrados por el plantel. La ministra de Educación, María Paz Arzola, dirigió algunas palabras y el Mandatario pronunció un discurso de 10 minutos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Presidente Kast inaugura año escolar en el Liceo Augusto d’Halmar de Ñuñoa

El Presidente José Antonio Kast, luego de finalizar sus actividades en Cerro Castillo, se trasladó en helicóptero a Santiago.

El Mandatario recibió a las autoridades extrajeras que participaron del cambio de mando en el Palacio de Viña del Mar, y luego de una recepción emprendió el vuelo junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, consignó Emol.

El helicóptero que trasladó al Kast llegó hasta la Escuela de Carabineros, en Providencia.

El Mandatario se dirigió posteriormente a la comuna de Ñuñoa donde sostuvo su primera actividad en terreno al participar de la inauguración del año escolar en Liceo Augusto d’Halmar, junto al alcalde, Sebastián Sichel.

Kast fue recibido por estudiantes del plantel

Estudiantes recibieron al Presidente, lo guiaron por el plantel y le explicaron los resultados logrados por el liceo.

La nueva ministra de Educación, María Paz Arzola, dirigió una alocución y recordó lo importante que es la educación inicial.

El Mandatario pronunció un discurso de 10 minutos y destacó lo que ha hecho este centro educacional en la educación pública. “Podríamos estar hablando de seguridad, pero escogimos estar acá”, remarcó.

El Liceo Augusto D’Halmar fue elegido para la actividad presidencial debido a su destacado desempeño académico. El establecimiento se ubica en la intersección de Ramón Cruz Montt con Alcalde Eduardo Castillo Velasco, en Ñuñoa.

Durante la última década, el liceo se ha posicionado como el colegio público con mejores resultados en las pruebas de acceso a la educación superior.

En la PAES de este año fue el único liceo público que ingresó al ranking de los 100 mejores resultados. El establecimientoalcanzó el puesto 72 con un promedio de 809 puntos de un máximo de 1.000. Además,nueve estudiantes obtuvieron puntajes máximos.

El liceo funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar. Este mecanismodetermina de forma aleatoria el ingreso de estudiantes a establecimientos públicos y subvencionados.

El establecimiento también cuenta con un preuniversitario gratuito para estudiantes de tercero y cuarto medio. El programaopera incluso durante los fines de semana para apoyar la preparación de la PAES.

Actualmente el liceo tiene 963 estudiantes matriculados. Su director es Pedro Castillo, quien asumió el cargo en 2024 mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Registran protestas estudiantiles previo a la visita del Presidente Kast al Liceo Augusto D’Halmar
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Fuerza Chile”: Pedro Pascal reacciona a cambio de man...

Mediante su cuenta de Instagram, el actor chileno se refirió al inicio del mandato de José Antonio Kast y publicó unas infografías acerca del peligro que correrían los derechos reproductivos en el nuevo Gobierno.

Leer mas
Nacional
Valencia viajará a EEUU y pedirá interrogar a Nicolás ...

El fiscal nacional, en conversación con CNN Chile, dijo que viajará esta noche a Nueva York para participar en una actividad organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y “aprovechamos esa oportunidad para poder explorar la posibilidad de sostener algunas reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar todos los temas que son de cooperación mutua entre la Fiscalía chilena y el Departamento de Justicia”.

Leer mas
Nacional
“Trabajando para usted”: Administración de Kast presen...

Luego de concretarse el inicio del mandato de José Antonio Kast, las cuentas oficiales del Gobierno y los ministerios actualizaron sus perfiles durante esta jornada.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/