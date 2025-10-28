La reflexión de Noguera: “Para ser viejo, hay que ser valiente, no se puede ser cobarde, se necesita valor para ser viejo”

El actor Héctor Noguera, que murió este martes a los 88 años, compartió en julio pasado una sentida reflexión sobre el paso de los años, la edad y lo que conlleva la vejez.

En conversación con el medio interino de la Pontificia Universidad Católica, el intérprete analizó que “para ser viejo, hay que ser valiente, no se puede ser cobarde, se necesita valor para ser viejo”, recogió 24Horas.

“Es más difícil caminar, es más difícil trabajar, es más difícil dormir, es más difícil despertar. Todo es más difícil, entonces hay que ser valiente en realidad, no para encararla y eso cuesta, es un trabajo diario”, agregó.

En esa línea, reflexionó que “tú luchas contra el deterioro, contra las sensaciones negativas de tu cuerpo, con tu cabeza y con tu mente, uno piensa mucho, la cabeza da más vuelta que nunca y se aprenden cosas nuevas que antes no conocías de joven, por ejemplo tienes más capacidad de contemplación”.

“Ahora puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar la cordillera”

En base a su experiencia, el actor señaló que “ahora puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar la cordillera, el mar, lo que me rodea, mi propia familia, mi propio yo. Uno se establece en una especie de contemplación de los demás y de uno mismo, uno observa lo que le pasa, antes yo no observaba tanto lo que me pasaba”, agregó.