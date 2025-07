Lagomarsino tras caída de proyecto ferroviario: “Valparaíso necesita un hospital”

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) criticó el “manoseo” en el anuncio de distintos gobiernos respecto a un tren para conectar Valparaíso con Santiago y lamentó que se le dé una “falsa expectativa” a los ciudadanos luego que el Ministerio de Obras Pública (MOP) reconociera que su licitación no se concretará durante la actual administración.



En ese sentido, afirmó que “prefiero un hospital para Valparaíso antes que un tren” y emplazó al Ejecutivo a concretar la compra de terrenos para el nuevo Hospital Carlos Van Buren en la próxima Ley de Presupuestos.



Luego que el MOP reconociera el retraso en la licitación para el anunciado tren, el parlamentario manifestó que “lamento que el Gobierno haya dado una falsa expectativa respecto a la concreción del proyecto de tren Santiago-Valparaíso”.



“Este ha sido un proyecto que tantas veces ha sido manoseado por distintos gobiernos y distintas autoridades para darle expectativas a la ciudadanía y que lamentablemente se cayó otra vez en lo mismo”, agregó.



Asimismo, insistió en que “lo he dicho con anterioridad, yo prefiero un hospital para Valparaíso antes que un tren Santiago-Valparaíso”.



En ese sentido, declaró que “espero, justamente, que, estando los recursos en la Ley de Presupuestos para adquirir los terrenos en una etapa fundamental para concretar este proyecto de un hospital para Valparaíso, en esto, el gobierno sí cumpla”.



De lo contrario, afirmó “sería intolerable que el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio no concretara el proyecto y la compra de los terrenos para el nuevo Hospital Carlos Van Buren para la comuna de Valparaíso”.