Lanzan 4° versión del concurso que premia la buena asistencia a la educación parvularia con un viaje a un centro espacial internacional

La asistencia a la educación parvularia sigue siendo un desafío en Chile, pese a los avances de los últimos años. Según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia, en 2025 la asistencia promedio anual alcanzó un 78,9%, mostrando una mejora respecto de períodos anteriores. Sin embargo, la cifra evidencia que más de dos de cada diez niñas y niños no asisten regularmente a sala cuna o jardín infantil, lo que afecta su desarrollo temprano y preparación para las etapas educativas posteriores.

En este contexto, Fundación Educacional Oportunidad anunció el lanzamiento de la cuarta versión del concurso “Haz que Despeguen”, iniciativa que busca incentivar y reconocer la asistencia regular a clases en educación parvularia.

Al igual que en sus tres versiones anteriores, el concurso premiará a 16 niñas y niños, uno por cada región del país. Para ello, deben obtener un 90% o más de asistencia durante el primer semestre del año escolar.

Viaje de cuatro días y tres noches

El premio para quienes sean ganadores será un viaje de cuatro días y tres noches a un centro espacial internacional con todos los gastos pagados.

La oficialización del destino se dará a conocer durante las próximas semanas. Sin embargo, desde la organización adelantan que se trata de un centro que se caracteriza por contar con espacios y experiencias especialmente diseñadas para niñas y niños en edad de educación parvularia, ofreciendo actividades educativas, talleres interactivos y exposiciones lúdicas que acercan el conocimiento científico y la exploración espacial de manera didáctica y acorde a su etapa de desarrollo

Quiénes pueden participar

Podrán participar niñas y niños que durante este año estén cursando educación parvularia en los niveles medio menor, medio mayor, prekínder o kínder, y que se encuentren matriculados en establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados a lo largo del país.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 4 de marzo hasta el martes 30 de junio y deben realizarse en el sitio www.hazquedespeguen.cl.

El proceso de inscripción puede ser realizado por el apoderado, apoderada o tutor del niño o niña, y puede contar con el apoyo de las duplas educativas o equipos directivos, siempre que exista autorización previa de las familias.

“Un reconocimiento que no tiene precedentes”

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, afirmó que “Haz que Despeguen ofrece un reconocimiento que no tiene precedentes para la educación parvularia. Premiar la asistencia con una experiencia internacional de este nivel permite transmitir, de manera concreta y comprensible para las familias, que la educación inicial es una prioridad país y que el compromiso temprano con la asistencia puede abrir oportunidades reales desde los primeros años”.