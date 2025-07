“Le hemos pedido un informe a la directora”: Desbordes critica performance de travesti en “feria no sexista” del Instituto Nacional

Una presentación artística de un travesti realizada en el Instituto Nacional José Miguel Carrera generó gran controversia, luego de que se difundiera un video en redes sociales que lo muestra bailando en sostenes, falda y tacones frente a estudiantes menores de edad.

La actividad formó parte de una “feria no sexista”, organizada el lunes pasado en el patio central del recinto por la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales del establecimiento, e incluyó talleres y stands sobre “género, diversidad, derechos humanos y educación no sexista”, según informaron en redes sociales.

El registro audiovisual de la performance se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando malestar entre algunos apoderados del Instituto Nacional, quienes manifestaron su preocupación por la naturaleza del espectáculo presentado frente a menores de edad.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al hecho y declaró: “acabamos de tomar conocimiento en la mañana de un video del Instituto Nacional del día de ayer, con una actividad enmarcada dentro de una jornada de educación no sexista. Es súper importante la educación no sexista, pero creo que hay otras formas de hacerlo”, recogió Emol.

Desbordes criticó directamente el acto y señaló: “No estoy de acuerdo con la actividad que se hizo ayer con una persona bailando con muy poca ropa, con niños menores, y creo que los papás que me han escrito tienen toda la razón en estar molestos”.

En consecuencia, el jefe comunal solicitó un informe a la dirección del colegio. “Por eso le hemos pedido un informe a la directora, queremos entender qué pasó, y recién después de tener este informe en la mano, ver qué medidas se pueden tomar”, sostuvo.

Finalmente, Desbordes reiteró su postura frente a la iniciativa: “Insisto, hay muchas otras formas de promover la educación no sexista, un mundo no sexista, muchas formas distintas. Lo que hicieron ayer, la verdad que yo no lo comparto, no estoy para nada de acuerdo”.