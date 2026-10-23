Lluvia en Santiago: anuncian nuevos chubascos y vientos de hasta 60 km/h para este fin de semana

Las lluvias volverán a Santiago durante la tarde y noche de este viernes, luego de las precipitaciones registradas en los últimos días en la Región Metropolitana. Según los pronósticos de Meteored, los chubascos podrían extenderse hasta la mañana del sábado 24 de octubre.

El nuevo episodio de inestabilidad afectará de manera desigual a la capital. Mientras algunas comunas podrían registrar acumulados cercanos a los 5 milímetros, se esperan montos superiores en los sectores cordilleranos y de mayor altitud, recogió Publimetro.

Durante el sábado, las precipitaciones perderían intensidad de forma paulatina, dando paso a un cambio en las condiciones meteorológicas para el resto del fin de semana.

Lluvia en Santiago: advierten posibles tormentas eléctricas y vientos de 60 km/h

Además de los chubascos, los pronósticos advierten sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en sectores del valle, la precordillera y la cordillera de la Región Metropolitana.

A este escenario se suman los avisos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por vientos normales a moderados en zonas cordilleranas.

En estos sectores, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente si se realizarán actividades al aire libre en zonas de montaña.

Santiago tendrá temperaturas de hasta 24 °C este domingo

Tras las precipitaciones previstas para el inicio del fin de semana, el panorama meteorológico cambiaría durante el domingo.

Para esa jornada se espera una disminución de la nubosidad y un aumento de las temperaturas, con una máxima cercana a los 24 °C en el centro de Santiago.

Sin embargo, la estabilidad podría ser temporal. Para los primeros días de la próxima semana, los pronósticos contemplan la posibilidad de chubascos aislados en sectores cordilleranos de la zona central.

Por ello, aunque el domingo se anticipa más cálido y despejado, las condiciones podrían variar nuevamente en las zonas de mayor altitud.