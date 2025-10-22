Home Nacional "longueira y caso sqm: a pesar del “alivio de este fallo, na..."

Longueira y caso SQM: A pesar del “alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”

El exministro –consignó Emol- manifestó que “lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla en mi vida, la gané, porque no tengo tejado de vidrio, nunca he tenido”. El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, remarcó en sus redes sociales: “Once años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en que no tenía nada que ver (…)”.

Patricia Schüller Gamboa
El exministro, Pablo Longueira, tras ser absuelto junto a otros de los imputados del caso SQM, dijo que pese al “alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”.

Según consignó Emol, Longueira sostuvo que “lo dije hace 10 años frente a todo el país, soy inocente, soy un hombre honesto y esta que ha sido por lejos la peor batalla en mi vida, la gané, porque no tengo tejado de vidrio, nunca he tenido”.

Añadió que “soy el político más revisado en Chile, más perseguido, me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron”.

Longueira remarcó que “a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”.

Agregó que el fallo era contundente y agradeció a su equipo de abogados.

El exsenador recordó que nunca estuvo dispuesto a aceptar algún arreglo con la Fiscalía, “prefiero estos diez años de batalla, porque puedo mirar a los ojos a todos, porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto”. “Cuando comencé este juicio tenía tres nietos y creo que ninguna cana, hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato”, sostuvo, consignó el medio citado.

Enríquez-Ominami: “Once años de persecución y un expediente vacío”

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (Indep), reaccionó a través de sus redes sociales.

“Once años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en que no tenía nada que ver. Once años de acusaciones, manipulación solamente para manchar, destruir, proscribir, no encontraron nada, porque no había nada, muy pronto esto se transformará en un escándalo de Estado. Hoy por fin soy libre, por fin mi palabra es libre”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

El abanderado habló también a la salida de la audiencia, ocasión en que estuvo acompañado de un grupo de adherentes con banderas chilenas.


Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Las filas de turistas volvieron a llenar este miércoles el Museo del Louvre, cuando aún no se supera la tormenta política y social que provocó el robo de joyas del pasado domingo. El mismo presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó una “aceleración” de las “medidas de seguridad” en el Museo, mientras la presidenta y directora del museo, Laurence des Cars, compareció en el Senado para intentar explicar cómo los ladrones lograron robar joyas valoradas en 88 millones de euros del museo más visitado del mundo.

La feria, que se realizará el sábado 25, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el nuevo Boulevard de Clínica MEDS La Dehesa, ofrecerá un espacio gratuito, educativo y cercano para aprender sobre prevención, tratamientos, nutrición, actividad física y apoyo psicológico. Todo esto a través de talleres y charlas educativas, junto a la participación de invitados del deporte y del espectáculo nacional, además de un show sorpresa.

El organismo sostuvo que “como institución hemos aplicado el procedimiento con el que cuenta la institución, en primer lugar, determinando la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”.

