Home Nacional "los estragos que dejó la fuerte lluvia que afectó a la rm: autos ..."

Los estragos que dejó la fuerte lluvia que afectó a la RM: autos quedaron flotando en paso bajo nivel de Ñuñoa

Según consignó 24Horas, el hecho ocurrió en el paso bajo nivel ubicado en calle Eduardo Castillo Velasco, cerca de las 06:30 horas, cuando una gran cantidad de agua impidió el tránsito. Una de las conductoras afectadas, identificada como Cecilia Navarro, entregó su relato al matinal “Buenos Días a Todos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La fuerte lluvia y tormentas eléctricas que afectaron la tarde y noche del jueves, y que se prolongaron hasta la madrugada de este viernes en la Región Metropolitana, provocaron estragos en algunos sectores.

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 7:00 horas de esta jornada un total de 8.760 clientes se encontraban sin suministro eléctrico. Las tres comunas que concentran el mayor número de usuarios afectados son Ñuñoa (3.206), Las Condes (1.315) y Puente Alto (543).

Dos automóviles quedaron atrapados tras una inundación

La fuerte lluvia provocó inundaciones en algunos puntos de la capital.

Según consignó 24Horas, dos automóviles quedaron atrapados tras una inundación registrada en un paso bajo nivel de Ñuñoa.

El hecho ocurrió en el paso bajo nivel ubicado en calle Eduardo Castillo Velasco, cerca de las 06:30 horas, cuando una gran cantidad de agua impidió el tránsito.

Una de las conductoras afectadas, identificada como Cecilia Navarro, entregó su relato al matinal “Buenos Días a Todos”, indicando que detuvo el vehículo al inicio de la zona. Sin embargo, la gran cantidad de sedimentos hizo que el automóvil empezara a “avanzar cada vez más”.

“El agua subía de a poco. Yo quedé al principio, pero el auto comenzó a avanzar pese a que frené y puse reversa. Todo pasó como en 5 minutos”, relató.

La mujer narró que debió salir de emergencia para no quedar atrapada junto a su auto.

“Tuve que nadar hasta la orilla”, complementó.

Asimismo, destacó que personas que viven en el área debieron auxiliarla para escapar de la zona.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía

IPC nulo en octubre da respiro a la inflación: El pan ...

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, por productos, las mayores alzas fueron la carne de vacuno con 4,8%; gastos comunes con 4,3% y vinos con 3,4%.

Leer mas
Nacional

PDI investiga robo que sufrió meteorólogo Jaime Leyton...

El inspector Eduardo Isla, de la Brigada Investigadora de Rodos (Biro), indicó que el delito “fue perpetrado por alrededor de seis sujetos quienes forzando vías de acceso principal del inmueble hacen ingreso, sustrayendo diversas especies. Las víctimas, quienes se encontraban en sus trabajos, fueron alertados por vecinos del sector”. El robo fue avaluado en cinco millones de pesos.

Leer mas
Triunfo

Mundial Sub 17: Los 3 equipos ya clasificados a la sig...

La ronda de dieciseisavos de final conoció a sus primeros clasificados, donde uno de ellos es Argentina, que selló su paso a la siguiente fase tras derrotar a Túnez.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/