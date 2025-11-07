Los estragos que dejó la fuerte lluvia que afectó a la RM: autos quedaron flotando en paso bajo nivel de Ñuñoa

La fuerte lluvia y tormentas eléctricas que afectaron la tarde y noche del jueves, y que se prolongaron hasta la madrugada de este viernes en la Región Metropolitana, provocaron estragos en algunos sectores.

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 7:00 horas de esta jornada un total de 8.760 clientes se encontraban sin suministro eléctrico. Las tres comunas que concentran el mayor número de usuarios afectados son Ñuñoa (3.206), Las Condes (1.315) y Puente Alto (543).

Dos automóviles quedaron atrapados tras una inundación

La fuerte lluvia provocó inundaciones en algunos puntos de la capital.

Según consignó 24Horas, dos automóviles quedaron atrapados tras una inundación registrada en un paso bajo nivel de Ñuñoa.

El hecho ocurrió en el paso bajo nivel ubicado en calle Eduardo Castillo Velasco, cerca de las 06:30 horas, cuando una gran cantidad de agua impidió el tránsito.

Una de las conductoras afectadas, identificada como Cecilia Navarro, entregó su relato al matinal “Buenos Días a Todos”, indicando que detuvo el vehículo al inicio de la zona. Sin embargo, la gran cantidad de sedimentos hizo que el automóvil empezara a “avanzar cada vez más”.

“El agua subía de a poco. Yo quedé al principio, pero el auto comenzó a avanzar pese a que frené y puse reversa. Todo pasó como en 5 minutos”, relató.

La mujer narró que debió salir de emergencia para no quedar atrapada junto a su auto.

“Tuve que nadar hasta la orilla”, complementó.

Asimismo, destacó que personas que viven en el área debieron auxiliarla para escapar de la zona.