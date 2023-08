Lucas Crespo se vuelve a arrepentir y revierte su renuncia de “Gran Hermano”

Un controvertido momento fue el que protagonizó este jueves Lucas Crespo, participante del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, quien por segunda vez durante su estancia en el programa, anunció que se arrepintió de abandonar el espacio televisivo.

El concursante había revelado hace unos días su salida del encierro, debido a los fuertes dolores físicos que sufría en la espalda por una hernia discal. No obstante, luego de visitar a un doctor, el influencer declinó su decisión.

“Me pincharon con corticoides, me van a dar unos remedios fuertes y no debería empeorar mientras no entrene tan fuerte”, señaló durante la última edición del reality, añadiendo que “y pucha, me da lata pensar que si me hubieran dado esta oportunidad (de ir al doctor) antes de renunciar, por ahí no habría renunciado”.

Por su parte, los animadores del reality, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, al tanto de esta situación, le explicaron debía presentar su caso en el confesionario ante “Gran Hermano”.

En esta conversación, Lucas mencionó que “siento que ahora tengo un propósito”, e insistió en que “me quiero quedar acá, porque están mis amigos, esta es una oportunidad de p… madre”.

“Perdón, no voy a venir más a renunciar (…). Si me echan, que me eche la casa, el público, como son las reglas”, comentó, y después de que producción analizara su petición, aceptaron su continuidad en el programa.

En la misma línea, cientos de usuarios en redes sociales reaccionaron molestos ante la decisión, puesto que Lucas no participó de las últimas pruebas del reality. Además, hubo algunos internautas que especulaban sobre una presunta “protección”, después de que este jueves saliera a luz una demanda que enfrenta el participante en nuestro país, por los delitos de lesiones graves.