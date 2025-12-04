Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es uno de los más atractivos y menos masificados lugares turísticos en Chile. Ubicada en la Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, abarca las comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos.

Fue creada en 1994 mediante el Decreto Supremo N.º 55 del Ministerio de Agricultura y protege una superficie de 7.537 hectáreas.

Su objetivo principal es conservar el complejo volcánico Mocho-Choshuenco y los bosques laurifolios valdivianos, hogar de especies como el pudú, el puma, el zorro chilla, el águila mora y el carpintero negro.

Lugares turísticos en Chile: Cómo llegar

Desde Valdivia: 120 km hacia Panguipulli (2 h aprox.), luego desvío hacia Choshuenco.

120 km hacia Panguipulli (2 h aprox.), luego desvío hacia Choshuenco. Desde Santiago: 850 km por Ruta 5 Sur hasta Los Lagos o Panguipulli, luego conexión hacia Choshuenco.

850 km por Ruta 5 Sur hasta Los Lagos o Panguipulli, luego conexión hacia Choshuenco. Acceso principal: sector de Choshuenco , con caminos rurales que requieren vehículo en buen estado.

sector de , con caminos rurales que requieren vehículo en buen estado. Consejo: en invierno las lluvias y la nieve pueden dificultar el tránsito, por lo que se recomienda planificar con antelación.

Lugares turísticos en Chile: Atractivos principales

Complejo volcánico Mocho-Choshuenco: dos cumbres nevadas, ideales para fotografía y trekking.

dos cumbres nevadas, ideales para fotografía y trekking. Bosques valdivianos: lengas, ñirres, coigües y flora colonizadora como musgos y líquenes.

lengas, ñirres, coigües y flora colonizadora como musgos y líquenes. Fauna nativa: pudúes, pumas, zorros chilla, águila mora y carpintero negro.

pudúes, pumas, zorros chilla, águila mora y carpintero negro. Senderos de trekking: rutas hacia miradores y sectores de nieve, recomendadas para excursionistas experimentados.

Lugares turísticos en Chile: Información práctica

Administración: CONAF.

CONAF. Entradas: Adultos: $4.700 CLP Adolescentes: $3.200 CLP Niños y adultos mayores: gratis

Clima: templado frío, con abundantes lluvias; recomendable ropa impermeable y calzado de trekking.

templado frío, con abundantes lluvias; recomendable ropa impermeable y calzado de trekking. Servicios: limitados; se recomienda llevar agua, comida y prever conectividad reducida.

limitados; se recomienda llevar agua, comida y prever conectividad reducida. Regulaciones: Prohibido ingreso con mascotas Prohibido uso de fuego Prohibida la extracción de flora y fauna



La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es un destino ideal para quienes buscan explorar lugares turísticos en Chile con paisajes cordilleranos, bosques valdivianos y fauna nativa.

Su acceso desde Panguipulli y Choshuenco permite disfrutar de un entorno natural único, con el atractivo adicional de las cumbres nevadas del complejo volcánico.

Es un lugar perfecto para quienes desean combinar aventura, conservación y fotografía en un escenario de gran belleza y tranquilidad.