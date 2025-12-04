Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es uno de los más atractivos y menos masificados lugares turísticos en Chile. Ubicada en la Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, abarca las comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos.
Fue creada en 1994 mediante el Decreto Supremo N.º 55 del Ministerio de Agricultura y protege una superficie de 7.537 hectáreas.
Su objetivo principal es conservar el complejo volcánico Mocho-Choshuenco y los bosques laurifolios valdivianos, hogar de especies como el pudú, el puma, el zorro chilla, el águila mora y el carpintero negro.
Lugares turísticos en Chile: Cómo llegar
- Desde Valdivia: 120 km hacia Panguipulli (2 h aprox.), luego desvío hacia Choshuenco.
- Desde Santiago: 850 km por Ruta 5 Sur hasta Los Lagos o Panguipulli, luego conexión hacia Choshuenco.
- Acceso principal: sector de Choshuenco, con caminos rurales que requieren vehículo en buen estado.
- Consejo: en invierno las lluvias y la nieve pueden dificultar el tránsito, por lo que se recomienda planificar con antelación.
Lugares turísticos en Chile: Atractivos principales
- Complejo volcánico Mocho-Choshuenco: dos cumbres nevadas, ideales para fotografía y trekking.
- Bosques valdivianos: lengas, ñirres, coigües y flora colonizadora como musgos y líquenes.
- Fauna nativa: pudúes, pumas, zorros chilla, águila mora y carpintero negro.
- Senderos de trekking: rutas hacia miradores y sectores de nieve, recomendadas para excursionistas experimentados.
Lugares turísticos en Chile: Información práctica
- Administración: CONAF.
- Entradas:
- Adultos: $4.700 CLP
- Adolescentes: $3.200 CLP
- Niños y adultos mayores: gratis
- Clima: templado frío, con abundantes lluvias; recomendable ropa impermeable y calzado de trekking.
- Servicios: limitados; se recomienda llevar agua, comida y prever conectividad reducida.
- Regulaciones:
- Prohibido ingreso con mascotas
- Prohibido uso de fuego
- Prohibida la extracción de flora y fauna
La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es un destino ideal para quienes buscan explorar lugares turísticos en Chile con paisajes cordilleranos, bosques valdivianos y fauna nativa.
Su acceso desde Panguipulli y Choshuenco permite disfrutar de un entorno natural único, con el atractivo adicional de las cumbres nevadas del complejo volcánico.
Es un lugar perfecto para quienes desean combinar aventura, conservación y fotografía en un escenario de gran belleza y tranquilidad.