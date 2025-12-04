Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar a la reserva nacional mo..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, ubicada en la Región de Los Ríos, protege más de 7.500 hectáreas de bosques valdivianos y el complejo volcánico que le da nombre. Creada en 1994, es uno de los lugares turísticos en Chile menos masificados, ideal para quienes buscan trekking, paisajes cordilleranos y contacto directo con la fauna nativa.

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es uno de los más atractivos y menos masificados lugares turísticos en Chile. Ubicada en la Región de Los Ríos, provincia de Valdivia, abarca las comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos.

Fue creada en 1994 mediante el Decreto Supremo N.º 55 del Ministerio de Agricultura y protege una superficie de 7.537 hectáreas.

Su objetivo principal es conservar el complejo volcánico Mocho-Choshuenco y los bosques laurifolios valdivianos, hogar de especies como el pudú, el puma, el zorro chilla, el águila mora y el carpintero negro.

Lugares turísticos en Chile: Cómo llegar

  • Desde Valdivia: 120 km hacia Panguipulli (2 h aprox.), luego desvío hacia Choshuenco.
  • Desde Santiago: 850 km por Ruta 5 Sur hasta Los Lagos o Panguipulli, luego conexión hacia Choshuenco.
  • Acceso principal: sector de Choshuenco, con caminos rurales que requieren vehículo en buen estado.
  • Consejo: en invierno las lluvias y la nieve pueden dificultar el tránsito, por lo que se recomienda planificar con antelación.

Lugares turísticos en Chile: Atractivos principales

  • Complejo volcánico Mocho-Choshuenco: dos cumbres nevadas, ideales para fotografía y trekking.
  • Bosques valdivianos: lengas, ñirres, coigües y flora colonizadora como musgos y líquenes.
  • Fauna nativa: pudúes, pumas, zorros chilla, águila mora y carpintero negro.
  • Senderos de trekking: rutas hacia miradores y sectores de nieve, recomendadas para excursionistas experimentados.

Lugares turísticos en Chile: Información práctica

  • Administración: CONAF.
  • Entradas:
    • Adultos: $4.700 CLP
    • Adolescentes: $3.200 CLP
    • Niños y adultos mayores: gratis
  • Clima: templado frío, con abundantes lluvias; recomendable ropa impermeable y calzado de trekking.
  • Servicios: limitados; se recomienda llevar agua, comida y prever conectividad reducida.
  • Regulaciones:
    • Prohibido ingreso con mascotas
    • Prohibido uso de fuego
    • Prohibida la extracción de flora y fauna

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco es un destino ideal para quienes buscan explorar lugares turísticos en Chile con paisajes cordilleranos, bosques valdivianos y fauna nativa.

Su acceso desde Panguipulli y Choshuenco permite disfrutar de un entorno natural único, con el atractivo adicional de las cumbres nevadas del complejo volcánico.

Es un lugar perfecto para quienes desean combinar aventura, conservación y fotografía en un escenario de gran belleza y tranquilidad.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
