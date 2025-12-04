Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar al bosque petrificado de..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Bosque Petrificado de Pichasca

El Bosque Petrificado de Pichasca, en la Región de Coquimbo, es uno de los más singulares lugares turísticos en Chile. Declarado Monumento Natural en 1985, conserva troncos fósiles de coníferas extintas y fue el primer sitio del país donde se hallaron restos de dinosaurios, convirtiéndose en un destino único para el turismo científico y natural.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Bosque Petrificado de Pichasca

El Monumento Natural Pichasca, conocido como Bosque Petrificado de Pichasca, es uno de los más singulares lugares turísticos en Chile.

Ubicado en el valle del río Hurtado, comuna de Río Hurtado, provincia de Limarí, Región de Coquimbo, fue declarado Monumento Natural en 1985 y tiene una superficie de 128 hectáreas.

Alberga troncos petrificados de más de 60 millones de años y fue el primer sitio en Chile donde se hallaron restos de dinosaurios, lo que lo convierte en un lugar de gran valor científico y patrimonial.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Bosque Petrificado de Pichasca

En vehículo particular

  • Desde La Serena: 85 km hacia Ovalle y luego desvío al valle del río Hurtado (aprox. 1h 30 min).
  • Desde Ovalle: 45 km hacia el noreste, pasando por Samo Alto hasta el poblado de Pichasca.
  • El monumento se encuentra a 2 km del poblado de Pichasca.

En transporte público

  • Desde La Serena u Ovalle: buses hacia Río Hurtado, con conexiones locales hacia Pichasca.

Cómo llegar desde Santiago

En vehículo particular

  • Ruta recomendada: toma Ruta 5 Norte hacia Ovalle y sigue al valle del río Hurtado hasta el poblado de Pichasca; el trayecto total es de aproximadamente 467 km y 8 h 30–9 h en auto, según estimaciones de ruta.
  • Tramo final: desde Ovalle, avanza por Samo Alto y continúa hacia Pichasca; el monumento está a 2 km del poblado, con señalización básica en el acceso.

En transporte público

  • Opción vía Ovalle: buses desde Terminal San Borja (Santiago) a Ovalle, y luego taxi o transporte local hacia Pichasca; el viaje combinado puede tomar alrededor de 6 h 50 min según itinerarios típicos.
  • Opción alternativa: buses a Vicuña y conexión hacia la zona de Río Hurtado/Pichasca, complementando con taxi en el tramo final.

Lugares turísticos en Chile: atractivos principales

  • Troncos petrificados: restos de coníferas extintas, emparentadas con las araucarias.
  • Restos fósiles de dinosaurios: primer hallazgo en Chile, con gran valor paleontológico.
  • Casa de Piedra: sitio arqueológico con vestigios de ocupación humana prehispánica.
  • Senderos interpretativos: rutas cortas que permiten observar fósiles, troncos petrificados y paisajes semiáridos.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

  • Superficie: 128 hectáreas.
  • Administración: CONAF.
  • Clima: semiárido, con temperaturas extremas; recomendable llevar agua, sombrero y protector solar.
  • Acceso: abierto a visitantes, con senderos señalizados y servicios básicos.
  • Regulaciones: prohibido extraer fósiles o troncos petrificados.

El Bosque Petrificado de Pichasca es un destino único dentro de los lugares turísticos en Chile, que combina naturaleza, paleontología y arqueología.

Su fácil acceso desde La Serena y Ovalle lo convierte en una visita imperdible para quienes buscan conocer un patrimonio natural y científico de gran valor en la Región de Coquimbo.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Conaf
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva ...

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, ubicada en la Región de Los Ríos, protege más de 7.500 hectáreas de bosques valdivianos y el complejo volcánico que le da nombre. Creada en 1994, es uno de los lugares turísticos en Chile menos masificados, ideal para quienes buscan trekking, paisajes cordilleranos y contacto directo con la fauna nativa.

Leer mas
Nacional
Fiscal de Arica critica posible fin de unidad fronteri...

El persecutor Mario Carrera indicó que, debido al Presupuesto 2026 que el Gobierno dispuso para el Ministerio Público, se hace compleja la continuidad de unidades de fiscalía en zonas de frontera.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva ...

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, ubicada entre la Región Metropolitana y O’Higgins, es uno de los más desconocidos lugares turísticos en Chile. Con 5.870 hectáreas de bosques de roble y fauna nativa, ofrece paisajes cordilleranos y rutas de trekking en un entorno de conservación administrado por CONAF.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/