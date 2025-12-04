El Monumento Natural Pichasca, conocido como Bosque Petrificado de Pichasca, es uno de los más singulares lugares turísticos en Chile.

Ubicado en el valle del río Hurtado, comuna de Río Hurtado, provincia de Limarí, Región de Coquimbo, fue declarado Monumento Natural en 1985 y tiene una superficie de 128 hectáreas.

Alberga troncos petrificados de más de 60 millones de años y fue el primer sitio en Chile donde se hallaron restos de dinosaurios, lo que lo convierte en un lugar de gran valor científico y patrimonial.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Bosque Petrificado de Pichasca

En vehículo particular

Desde La Serena: 85 km hacia Ovalle y luego desvío al valle del río Hurtado (aprox. 1h 30 min).

85 km hacia Ovalle y luego desvío al valle del río Hurtado (aprox. 1h 30 min). Desde Ovalle: 45 km hacia el noreste, pasando por Samo Alto hasta el poblado de Pichasca.

45 km hacia el noreste, pasando por Samo Alto hasta el poblado de Pichasca. El monumento se encuentra a 2 km del poblado de Pichasca.

En transporte público

Desde La Serena u Ovalle: buses hacia Río Hurtado, con conexiones locales hacia Pichasca.

Cómo llegar desde Santiago

En vehículo particular

Ruta recomendada: toma Ruta 5 Norte hacia Ovalle y sigue al valle del río Hurtado hasta el poblado de Pichasca; el trayecto total es de aproximadamente 467 km y 8 h 30–9 h en auto, según estimaciones de ruta.

toma Ruta 5 Norte hacia Ovalle y sigue al valle del río Hurtado hasta el poblado de Pichasca; el trayecto total es de aproximadamente 467 km y 8 h 30–9 h en auto, según estimaciones de ruta. Tramo final: desde Ovalle, avanza por Samo Alto y continúa hacia Pichasca; el monumento está a 2 km del poblado, con señalización básica en el acceso.

En transporte público

Opción vía Ovalle: buses desde Terminal San Borja (Santiago) a Ovalle, y luego taxi o transporte local hacia Pichasca; el viaje combinado puede tomar alrededor de 6 h 50 min según itinerarios típicos.

buses desde Terminal San Borja (Santiago) a Ovalle, y luego taxi o transporte local hacia Pichasca; el viaje combinado puede tomar alrededor de 6 h 50 min según itinerarios típicos. Opción alternativa: buses a Vicuña y conexión hacia la zona de Río Hurtado/Pichasca, complementando con taxi en el tramo final.

Lugares turísticos en Chile: atractivos principales

Troncos petrificados: restos de coníferas extintas, emparentadas con las araucarias.

restos de coníferas extintas, emparentadas con las araucarias. Restos fósiles de dinosaurios: primer hallazgo en Chile, con gran valor paleontológico.

primer hallazgo en Chile, con gran valor paleontológico. Casa de Piedra: sitio arqueológico con vestigios de ocupación humana prehispánica.

sitio arqueológico con vestigios de ocupación humana prehispánica. Senderos interpretativos: rutas cortas que permiten observar fósiles, troncos petrificados y paisajes semiáridos.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Superficie: 128 hectáreas.

128 hectáreas. Administración: CONAF.

CONAF. Clima: semiárido, con temperaturas extremas; recomendable llevar agua, sombrero y protector solar.

semiárido, con temperaturas extremas; recomendable llevar agua, sombrero y protector solar. Acceso: abierto a visitantes, con senderos señalizados y servicios básicos.

abierto a visitantes, con senderos señalizados y servicios básicos. Regulaciones: prohibido extraer fósiles o troncos petrificados.

El Bosque Petrificado de Pichasca es un destino único dentro de los lugares turísticos en Chile, que combina naturaleza, paleontología y arqueología.

Su fácil acceso desde La Serena y Ovalle lo convierte en una visita imperdible para quienes buscan conocer un patrimonio natural y científico de gran valor en la Región de Coquimbo.