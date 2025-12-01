Entre los múltiples lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Pan de Azúcar destaca por su mezcla única de desierto costero y biodiversidad.
Ubicado cerca de Chañaral, en la Región de Atacama, este parque ofrece paisajes sorprendentes y actividades que lo convierten en una parada obligada para quienes buscan experiencias distintas.
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Pan de Azúcar
En vehículo particular
- Desde Chañaral: tomar la Ruta C-120, que conecta directamente con el acceso al parque (aprox. 30 km).
- Desde Copiapó: conducir por la Ruta 5 Norte hasta Chañaral y luego desviarse por la C-120.
- Desde Antofagasta: viajar por la Ruta 5 Sur hasta Chañaral y luego tomar la C-120.
En transporte público
- Existen buses interurbanos que llegan a Chañaral desde Copiapó, Caldera y Antofagasta.
- Desde Chañaral, se puede contratar transporte local o tours que ingresan al parque, una opción muy usada por quienes buscan lugares turísticos en Chile accesibles sin necesidad de auto propio.
Lugares turísticos en Chile: actividades en el Parque Nacional Pan de Azúcar
- Avistamiento de fauna: colonia de pingüinos de Humboldt en la isla Pan de Azúcar, además de zorros y guanacos.
- Senderismo y trekking: rutas costeras y miradores con vistas al Océano Pacífico.
- Playas tranquilas: ideales para descanso y fotografía.
- Camping y observación astronómica: cielos despejados perfectos para ver estrellas, una experiencia que reafirma al parque como uno de los grandes lugares turísticos en Chile.
Lugares turísticos en Chile: información práctica
- Horarios de ingreso: martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.
- Entradas: se adquieren en línea a través de Pases Parques.
- Mejor época para visitar: primavera y verano, cuando el clima es más cálido y estable.
- Administración: el parque es gestionado por CONAF.
El Parque Nacional Pan de Azúcar es uno de esos lugares turísticos en Chile que sorprenden por su mezcla de desierto y mar.
Con rutas claras para llegar desde distintas ciudades del norte, y actividades que van desde el avistamiento de fauna hasta el camping bajo las estrellas, este destino es perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente en la Región de Atacama.