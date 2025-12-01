Entre los múltiples lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Pan de Azúcar destaca por su mezcla única de desierto costero y biodiversidad.

Ubicado cerca de Chañaral, en la Región de Atacama, este parque ofrece paisajes sorprendentes y actividades que lo convierten en una parada obligada para quienes buscan experiencias distintas.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Pan de Azúcar

En vehículo particular

Desde Chañaral : tomar la Ruta C-120 , que conecta directamente con el acceso al parque (aprox. 30 km).

: tomar la , que conecta directamente con el acceso al parque (aprox. 30 km). Desde Copiapó : conducir por la Ruta 5 Norte hasta Chañaral y luego desviarse por la C-120.

: conducir por la hasta Chañaral y luego desviarse por la C-120. Desde Antofagasta: viajar por la Ruta 5 Sur hasta Chañaral y luego tomar la C-120.

En transporte público

Existen buses interurbanos que llegan a Chañaral desde Copiapó, Caldera y Antofagasta.

desde Copiapó, Caldera y Antofagasta. Desde Chañaral, se puede contratar transporte local o tours que ingresan al parque, una opción muy usada por quienes buscan lugares turísticos en Chile accesibles sin necesidad de auto propio.

Lugares turísticos en Chile: actividades en el Parque Nacional Pan de Azúcar

Avistamiento de fauna: colonia de pingüinos de Humboldt en la isla Pan de Azúcar, además de zorros y guanacos.

colonia de en la isla Pan de Azúcar, además de zorros y guanacos. Senderismo y trekking: rutas costeras y miradores con vistas al Océano Pacífico.

rutas costeras y miradores con vistas al Océano Pacífico. Playas tranquilas: ideales para descanso y fotografía.

ideales para descanso y fotografía. Camping y observación astronómica: cielos despejados perfectos para ver estrellas, una experiencia que reafirma al parque como uno de los grandes lugares turísticos en Chile.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Horarios de ingreso: martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas .

martes a domingo, de . Entradas: se adquieren en línea a través de Pases Parques.

se adquieren en línea a través de Pases Parques. Mejor época para visitar: primavera y verano, cuando el clima es más cálido y estable.

primavera y verano, cuando el clima es más cálido y estable. Administración: el parque es gestionado por CONAF.

El Parque Nacional Pan de Azúcar es uno de esos lugares turísticos en Chile que sorprenden por su mezcla de desierto y mar.

Con rutas claras para llegar desde distintas ciudades del norte, y actividades que van desde el avistamiento de fauna hasta el camping bajo las estrellas, este destino es perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente en la Región de Atacama.