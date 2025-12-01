Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar al parque nacional pan d..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nacional Pan de Azúcar

Descubre el Parque Nacional Pan de Azúcar, uno de los lugares turísticos en Chile más singulares donde el desierto de Atacama se encuentra con el Océano Pacífico. En esta guía práctica te detallamos cómo llegar en avión, auto o bus, desde el aeropuerto de Copiapó hasta la remota caleta, para que planifiques sin contratiempos tu aventura costera en la región de Chañaral.

Eduardo Córdova
Entre los múltiples lugares turísticos en Chile, el Parque Nacional Pan de Azúcar destaca por su mezcla única de desierto costero y biodiversidad.

Ubicado cerca de Chañaral, en la Región de Atacama, este parque ofrece paisajes sorprendentes y actividades que lo convierten en una parada obligada para quienes buscan experiencias distintas.

En vehículo particular

  • Desde Chañaral: tomar la Ruta C-120, que conecta directamente con el acceso al parque (aprox. 30 km).
  • Desde Copiapó: conducir por la Ruta 5 Norte hasta Chañaral y luego desviarse por la C-120.
  • Desde Antofagasta: viajar por la Ruta 5 Sur hasta Chañaral y luego tomar la C-120.

En transporte público

  • Existen buses interurbanos que llegan a Chañaral desde Copiapó, Caldera y Antofagasta.
  • Desde Chañaral, se puede contratar transporte local o tours que ingresan al parque, una opción muy usada por quienes buscan lugares turísticos en Chile accesibles sin necesidad de auto propio.

Lugares turísticos en Chile: actividades en el Parque Nacional Pan de Azúcar

  • Avistamiento de fauna: colonia de pingüinos de Humboldt en la isla Pan de Azúcar, además de zorros y guanacos.
  • Senderismo y trekking: rutas costeras y miradores con vistas al Océano Pacífico.
  • Playas tranquilas: ideales para descanso y fotografía.
  • Camping y observación astronómica: cielos despejados perfectos para ver estrellas, una experiencia que reafirma al parque como uno de los grandes lugares turísticos en Chile.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

  • Horarios de ingreso: martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.
  • Entradas: se adquieren en línea a través de Pases Parques.
  • Mejor época para visitar: primavera y verano, cuando el clima es más cálido y estable.
  • Administración: el parque es gestionado por CONAF.

El Parque Nacional Pan de Azúcar es uno de esos lugares turísticos en Chile que sorprenden por su mezcla de desierto y mar.

Con rutas claras para llegar desde distintas ciudades del norte, y actividades que van desde el avistamiento de fauna hasta el camping bajo las estrellas, este destino es perfecto para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente en la Región de Atacama.

Source Texto: La Nación / Foto: Chile Travel
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

