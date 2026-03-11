Home Viajes "lugares turísticos en chile: papudo y sus empanadas de mariscos e..."

Lugares turísticos en Chile: Papudo y sus empanadas de mariscos en la costa central

Las empanadas de mariscos son el plato más representativo de la localidad. Preparadas con jaibas, camarones y ostiones, se ofrecen en cocinerías y restaurantes familiares, convirtiéndose en parte esencial del turismo gastronómico en Papudo.

Eduardo Córdova
Lugares turísticos en Chile: Papudo y sus empanadas de mariscos en la costa central

En la Región de Valparaíso, Papudo se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más atractivos de la costa central.

Su identidad pesquera y su ambiente balneario se reflejan en una gastronomía sencilla y auténtica, donde los mariscos frescos son protagonistas.

Empanadas de mariscos: símbolo gastronómico de Papudo

Las empanadas de mariscos son el plato más representativo de la localidad. Preparadas con jaibas, camarones y ostiones, se ofrecen en cocinerías y restaurantes familiares, convirtiéndose en parte esencial del turismo gastronómico en Papudo.

Este lugar turístico en Chile invita a disfrutar sabores frescos que transmiten la tradición costera.

Pescados frescos y caletas tradicionales en este lugar turístico en Chile

La pesca artesanal aporta congrio, reineta y corvina, que se preparan en frituras y guisos típicos. Las caletas pesqueras son espacios donde la comunidad comparte su cocina, reforzando la identidad local y ofreciendo al visitante una experiencia cercana y auténtica.

Paisaje costero como acompañamiento

Las playas tranquilas y el entorno marino son el escenario que acompaña cada comida. Aunque el paisaje es parte del atractivo, la verdadera experiencia se encuentra en la mesa, donde la gastronomía costera central refuerza la identidad de Papudo.

Papudo demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina. Las empanadas de mariscos, los pescados frescos y las caletas tradicionales convierten a este balneario en un destino gastronómico imperdible, donde mar y comunidad se encuentran en perfecta armonía.

Lugares turísticos en Chile: cocina porteña y sabores del litoral en la Región de Valparaíso
Texto: La Nación / Foto: Instagram (referencial)
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
