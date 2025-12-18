La capital chilena está rodeada de paisajes naturales y rincones culturales que la convierten en un excelente punto de partida para escapadas cortas.

Estos lugares turísticos en Chile para un fin de semana desde Santiago son ideales para quienes buscan desconexión sin recorrer largas distancias.

Cajón del Maipo: naturaleza y aventura

El Cajón del Maipo es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados por los santiaguinos. Ofrece trekking, termas, rafting y vistas cordilleranas espectaculares. Destacan el Embalse El Yeso y las Termas de Colina como panoramas imperdibles.

Río Clarillo: reserva natural cercana

La Reserva Nacional Río Clarillo, ubicada en Pirque, es un espacio protegido con senderos, áreas de picnic y avistamiento de fauna nativa.

Es uno de los lugares turísticos en Chile perfectos para disfrutar de la naturaleza en familia a menos de una hora de Santiago.

Isla Negra: cultura y mar

En la costa de la Región de Valparaíso se encuentra Isla Negra, famosa por la casa-museo de Pablo Neruda y sus paisajes marinos.

Es uno de los lugares turísticos en Chile que combina cultura , historia y naturaleza, ideal para una escapada de fin de semana.

Consejos prácticos

Acceso: todos estos lugares turísticos en Chile están a menos de dos horas de Santiago.

Mejor época: primavera y verano para actividades al aire libre; otoño e invierno para visitas culturales.

Recomendación: planificar transporte temprano para aprovechar el día completo.

Los lugares turísticos en Chile para un fin de semana desde Santiago ofrecen opciones variadas: aventura en la cordillera, naturaleza en reservas cercanas y cultura en la costa.

Son escapadas ideales para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la capital.