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Lugares turísticos en Chile: Puerto Williams y su gastronomía austral con centolla y pescados frescos

La centolla magallánica es el producto estrella de Puerto Williams. Preparada en sopas, empanadas o simplemente hervida, este crustáceo de gran tamaño representa la esencia de la cocina austral. Su sabor intenso y su frescura convierten cada plato en una experiencia única, buscada por turistas nacionales e internacionales.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Puerto Williams y su gastronomía austral con centolla y pescados frescos

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Puerto Williams se presenta como uno de los lugares turísticos en Chile más extremos y auténticos.

Ubicado en la Isla Navarino, frente al Canal Beagle, este poblado es reconocido como el más austral del planeta. Su entorno natural, marcado por montañas, fiordos y bosques subantárticos, se complementa con una gastronomía austral que refleja la riqueza del mar y la tradición local.

Centolla: el tesoro gastronómico del sur

La centolla magallánica es el producto estrella de Puerto Williams. Preparada en sopas, empanadas o simplemente hervida, este crustáceo de gran tamaño representa la esencia de la cocina austral.

Su sabor intenso y su frescura convierten cada plato en una experiencia única, buscada por turistas nacionales e internacionales.

Pescados frescos y cocina marina

Además de la centolla, la gastronomía local incluye pescados frescos como merluza austral y róbalo, preparados en guisos y asados.

Estos productos transmiten la identidad costera del poblado y refuerzan la autenticidad de su oferta culinaria. La vida marina del Canal Beagle se convierte en protagonista de la mesa.

Entorno cultural y natural en este lugar turístico en Chile

Puerto Williams no solo destaca por su cocina, sino también por su patrimonio cultural y natural. El poblado es puerta de entrada al Parque Nacional Cabo de Hornos, declarado Reserva de la Biosfera, y al territorio del pueblo yagán, cuya herencia cultural se refleja en artesanías y tradiciones. La combinación de gastronomía y paisaje extremo convierte a Puerto Williams en un destino único.

Puerto Williams demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la gastronomía austral y la identidad cultural.

La centolla magallánica y los pescados frescos convierten a este poblado en un imperdible, donde gastronomía y naturaleza se encuentran en el fin del mundo.

Lugares turísticos en Chile: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, gastronomía en el fin del mundo
Lugares turísticos en Chile: Puerto Cisnes y su cocina patagónica con centolla y merluza
Source Texto: La Nación / Foto: aqualitysoluciones
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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