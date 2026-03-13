Lugares turísticos en Chile: Puerto Cisnes y su cocina patagónica con centolla y merluza

En la Región de Aysén, Puerto Cisnes se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos del sur.

Su cocina patagónica refleja la riqueza natural de la zona, con productos del mar y del bosque que transmiten tradición y frescura.

Centolla austral: producto estrella de la Patagonia

La centolla austral es el símbolo gastronómico de Puerto Cisnes. Preparada en sopas, empanadas o simplemente hervida, este crustáceo representa la esencia del turismo gastronómico patagónico y es uno de los sabores más buscados por visitantes.

Merluza y productos del bosque: diversidad en la mesa

La merluza austral, junto a otros pescados frescos, complementa la oferta culinaria de la caleta. A ello se suman productos del bosque como hongos y hierbas silvestres, que enriquecen la cocina local y aportan identidad a la gastronomía de la región.

Fiordos y montañas como escenario

El entorno de fiordos y montañas acompaña cada experiencia gastronómica en Puerto Cisnes. La naturaleza prístina no solo es parte del atractivo turístico, sino también el marco que refuerza la autenticidad de la cocina patagónica.

Puerto Cisnes demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina patagónica.

La centolla austral, la merluza fresca y los productos del bosque convierten a este destino en un imperdible, donde gastronomía y naturaleza se encuentran en perfecta armonía.