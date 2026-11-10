Luto en el deporte chileno: Falleció a los 20 años el atleta Martín Santana

Tristeza provocó en el deporte chileno el anuncio del fallecimiento de Martín Santana, atleta especialista en salto con garrocha, quien murió a los 20 años de edad.
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El joven deportista, especialista en salto con garrocha, había representado a Chile hace tan solo algunas semanas, en el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Santa Fe, Argentina.
Tristeza provocó en el deporte chileno el anuncio del fallecimiento de Martín Santana, atleta especialista en salto con garrocha, quien murió a los 20 años de edad.
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