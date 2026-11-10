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Luto en el deporte chileno: Falleció a los 20 años el atleta Martín Santana

El joven deportista, especialista en salto con garrocha, había representado a Chile hace tan solo algunas semanas, en el Campeonato Sudamericano Sub 23 de Santa Fe, Argentina.

Leonardo Medina
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Luto en el deporte chileno: Falleció a los 20 años el atleta Martín Santana

Tristeza provocó en el deporte chileno el anuncio del fallecimiento de Martín Santana, atleta especialista en salto con garrocha, quien murió a los 20 años de edad. 

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Source Texto: La Nación/Foto: Emol
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