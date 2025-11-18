Home Internacional "maduro afirma que quiere hablar “face to face” con tr..."

Maduro afirma que quiere hablar “face to face” con Trump

“El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela”, dijo el mandatario venezolano durante su programa semanal “Con Maduro+”, emitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Eduardo Córdova
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró dispuesto a conversarface to face (cara a cara)” con el mandatario de EEUU, Donald Trump, luego de que este último manifestara estar abierto a un encuentro.

“El que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema”, afirmó Maduro, en momentos en que Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe que su régimen interpreta como “una amenaza”.

“El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela”, añadió durante su programa semanal “Con Maduro+”, emitido por Venezolana de Televisión (VTV).

No obstante, Maduro remarcó que “no se puede permitir” que “se bombardee y masacre” al pueblo venezolano.

Para el sucesor de Chávez, solo mediante la diplomacia deben entenderse “los países libres y los Gobiernos”, pues “el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz”.

También cuestionó “firmemente, la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países”.

Trump: “No descarto nada”

Trump reiteró el lunes que no descarta una eventual intervención militar en territorio venezolano, aunque se mostró dispuesto a conversar con el líder caribeño.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, señaló desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump afirmó además que Maduro “no ha sido bueno con EEUU” por enviar a miembros del Tren de Aragua hacia Norteamérica.

El expresidente comentó el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro, “porque Venezuela quiere hablar”, y añadió que el viernes ya había decidido qué medidas adoptará respecto del país caribeño, sin entregar más detalles.

Ese mismo domingo, el Departamento de Estado de EEUU informó que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles, grupo que vincula con Maduro, algo que Caracas califica como “un invento”.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
