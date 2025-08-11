Maluma interrumpió concierto para regañar a fanática que llevó a su bebé: “Es un acto de irresponsabilidad”

El cantante colombiano, Maluma, llamó la atención con un singular momento el pasado fin de semana, tras interrumpir un concierto en México para regañar a una fanática que asistió al show con su hijo de un año.

La situación se registró durante un recital en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, y en medio de la presentación, el artista se detuvo por unos segundos al percatarse de la presencia de la mujer, quien llevaba al bebé en sus brazos.

“Con todo respeto, yo soy padre”, comenzó diciendo Maluma con micrófono en mano, tal como se aprecia en un video que captó la escena.

Tras consultarle la edad del niño, el músico indicó que “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos con algo”.

“Es un acto de irresponsabilidad de usted, lo está moviendo como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí”, sostuvo.

“Te lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que yo también soy papá. Yo a Paris (su hija) nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima vez sea un poco más consciente, ¿vale?”, concluyó el colombiano, recibiendo una ovación del público.

REVISA EL MOMENTO: