Home Vanguardia "maluma interrumpió concierto para regañar a fanática que llevó a ..."

Maluma interrumpió concierto para regañar a fanática que llevó a su bebé: “Es un acto de irresponsabilidad”

El cantante detuvo un recital en México al percatarse de la presencia de una mujer, quien llevó a su pequeño hijo a la presentación. “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?”, comentó.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El cantante colombiano, Maluma, llamó la atención con un singular momento el pasado fin de semana, tras interrumpir un concierto en México para regañar a una fanática que asistió al show con su hijo de un año. 

La situación se registró durante un recital en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México,  y en medio de la presentación, el artista se detuvo por unos segundos al percatarse de la presencia de la mujer, quien llevaba al bebé en sus brazos.

“Con todo respeto, yo soy padre”, comenzó diciendo Maluma con micrófono en mano, tal como se aprecia en un video que captó la escena.

Tras consultarle la edad del niño, el músico indicó que “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos con algo”. 

“Es un acto de irresponsabilidad de usted, lo está moviendo como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí”, sostuvo. 

“Te lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que yo también soy papá. Yo a Paris (su hija) nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima vez sea un poco más consciente, ¿vale?”, concluyó el colombiano, recibiendo una ovación del público.

REVISA EL MOMENTO: 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

¿Qué cubre un seguro de viaje y por qué es indispensab...

¿Sabías que una simple consulta médica en el extranjero puede costar más que todo tu viaje? Te mostramos cómo viajar con total tranquilidad sin comprometer tu economía familiar.

Leer mas
Vanguardia

Club de Nuit de Armaf: la fragancia que necesitas...

En este artículo, exploraremos uno de los perfumes más populares de Armaf: el Club de Nuit Armaf. Con sus aromas complejos y duraderos, esta fragancia ha logrado posicionarse como una de las más solicitadas. Si aún no has probado esta joya de la perfumería, aquí descubrirás por qué debería estar en tu colección.

Leer mas
Vanguardia

“Poco hombre” y “¿en qué universidad estudiaste?”: El ...

El chico reality tuvo un duro intercambio de palabras con Claudio Rojas, abogado de Aránguiz, a raíz de la demanda que interpuso la ex “Mekano” en contra del argentino.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/