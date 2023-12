Marcel sobre Imacec: “Es probable que ya empecemos a ver una inflación por debajo del 4,5%”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al crecimiento de 0,3% que tuvo el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) durante octubre y manifestó que “nos deja muy cerca de evitar las cifras rojas en el crecimiento de la actividad este año”.



Según las cifras entregadas por el Banco Central, el Imacec creció 0,3% en comparación con igual mes del año anterior, mientras que la serie desestacionalizada disminuyó 0,1% respecto del mes precedente y cayó 0,1% en doce meses.



En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento de 1,0% en doce meses, y en términos desestacionalizados aumentó 0,5% respecto del mes anterior.



“Si solamente se mantuviera el nivel de Imacec de octubre, ya tendríamos una variación de 0%”, recalcó el jefe de la billetera fiscal y señaló que esperan cifras “positivas para los dos meses que restan”.



En esta línea, el titular de Hacienda explicó que este Imacec “está afectado por dos factores contrapuestos. Por un lado, hay una caída de actividad en la minería, pero por otro lado hay un incremento muy significativo de actividad en la industria manufacturera, en comercio y en servicios”.



“Esto hace que el Imacec no minero en doce meses esté creciendo en 1% y, respecto, del mes anterior esté creciendo en 0,5%. Un crecimiento de 0,5% mes a mes es un crecimiento muy importante”, acotó.



Asimismo, planteó que “la expansión del Imacec no minero es muy significativa y, en buena medida, derivada de este aumento de la industria manufacturera que ya es el tercer mes en el que viene creciendo”.



De esta forma, Marcel destacó que el Imacec de octubre “son datos positivos que se suman a otros que hemos tenido recientemente y que se van a complementar con las cifras de IPC de la próxima semana. Es probable que ya empecemos a ver una inflación por debajo del 4,5%”.