María Corina Machado, líder opositora venezolana, gana el Premio Nobel de la Paz

El jurado erigió a Machado como "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la catalogó como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida".

El Comité Noruego reconoció este viernes con el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

El jurado erigió a Machado como “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que la catalogó como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”. En este sentido, sostuvo también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

“En un momento en el que la democracia está amenazada”, el Comité apuntó directamente al “régimen” de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

Machado, por su parte, “se ha visto obligada a vivir escondida” y a permanecer dentro de Venezuela, “una decisión que ha inspirado a millones” de personas, según el jurado.

La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de que fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

El Instituto Noruego registró este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton.
