Home Internacional "maría corina machado pide elecciones presidenciales en venezuela ..."

María Corina Machado pide elecciones presidenciales en Venezuela para 2027

La dirigente de la oposición venezolana dio una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Argumentó que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la administración de Donald Trump, que incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
María Corina Machado pide elecciones presidenciales en Venezuela para 2027

La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, pidió este jueves, durante su primer discurso a su regreso al país, que se celebren elecciones para 2027. Esto en base, dijo, al plan de tres puntos que Estados Unidos presentó tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

Machado dio una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Argumentó que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la administración de Donald Trump. Este incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

“Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestra en primer lugar que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza”, aseguró. Hasta tal punto “que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en 2027”.

Machado relacionó su regreso de hace unos días con el avance “irreversible” de una transición democrática. Agradeció a Trump su “visión” y “coraje” para ordenar la captura de Maduro. Y reabrir “la compuerta de la libertad” y hacer de su país “el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido” en la región.

Las previsiones electorales de Machado contrastan con las declaraciones con las que horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que se pudieran convocar elecciones a corto plazo.

Delcy Rodríguez prometió elecciones en Venezuela “con una autoridad electoral renovada”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
III Congreso Internacional de Educación Superior Inclu...

El encuentro organizado por la Corporación de Universidades Privadas abordó los principales retos en accesibilidad digital, transición laboral y la necesidad de evaluar el impacto real de las medidas en la trayectoria estudiantil.

Leer mas
Vanguardia
Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor ...

A través de Instagram, un portavoz de la familia del intérprete indicó que Stewart falleció “tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Leer mas
Nacional
Canciller Francisco Pérez Mackenna visita Punta Arenas...

“La Antártica es estratégica para nuestro país. Es cooperación internacional, es ciencia y es futuro. Por eso, vine a la Región de Magallanes, puerta de entrada del mundo al continente blanco, para inaugurar la temporada de expediciones 2026-2027”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/