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Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor de “Star Trek” y “X-Men”

A través de Instagram, un portavoz de la familia del intérprete indicó que Stewart falleció “tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Leonardo Medina
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Muere a los 86 años Patrick Stewart, legendario actor de “Star Trek” y “X-Men”

El legendario actor británico, Patrick Stewart, famoso por sus papeles en las sagas de “Star Trek” y “X-Men”, falleció a los 86 años de edad. 

La noticia fue confirmada a través de una publicación en la cuenta de Instagram del intérprete. 

Mediante un comunicado, un portavoz de la familia indicó que el actor murió este miércoles en su hogar de Los Ángeles, California, mientras se encontraba bajo el cuidado de su esposa Sunny.

A su vez, detalló que Stewart perdió la vida “tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”. 

“Ha estado rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros. Siempre atesoraremos la serenidad y la reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invencible”, añadió, según consignó Emol

El actor saltó a la fama en la televisión gracias a su papel como el capitán “Jean-Luc Picard” en “Star Trek: The Next Generation”. Dicha serie fue emitida entre 1989 y 1994.

Luego, interpretó nuevamente este rol en cuatro películas de “Star Trek”, y también en 2020 en la serie “Star Trek: Picard”, de Paramount+.

Otro de sus personajes más emblemáticos fue el “Profesor X”, en la saga cinematográfica de “X-Men”. Incluso, participa con este papel en “Avengers Doomsday”, película del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrena en diciembre próximo.

Por otra parte, en 2010, Stewart recibió el título de caballero del imperio británico, distinción que fue otorgada por la reina Isabel II.

Source Texto: La Nación/Foto: La Vanguardia
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