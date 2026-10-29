III Congreso Internacional de Educación Superior Inclusiva llama a avanzar desde las políticas hacia resultados para las personas

La necesidad de avanzar desde la existencia de normas y políticas hacia una evaluación de su impacto efectivo en la trayectoria de las personas fue uno de los principales énfasis del III Congreso Internacional en Educación Superior Inclusiva. El encuentro fue organizado por la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y se realizó los días 14 y 15 de octubre en la Universidad Bernardo O’Higgins.

Impulsado por el Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la CUP, el encuentro abordó durante sus dos jornadas tres desafíos centrales. La evaluación de las políticas inclusivas en la educación superior. El impacto de las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial en la accesibilidad y la transición desde la universidad hacia el mundo laboral.

La edición 2026 marcó además un nuevo hito para el Congreso, con 89 trabajos académicos recibidos, la cifra más alta desde su creación en 2024.

El presidente de la CUP y rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac Pályi, destacó que la instancia representa un compromiso que comparten las 15 universidades que integran la Corporación. Y que requiere avanzar más allá del acceso a la educación superior.

La inclusión debe ser entendida como una dimensión de la calidad universitaria

El rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Dr. Claudio Ruff Escobar, institución que recibió ambas jornadas, sostuvo que la inclusión debe ser entendida como una dimensión de la calidad universitaria y no como una acción aislada.

“La inclusión no consiste en reducir estándares académicos, sino en remover barreras que impiden demostrar esas capacidades”, afirmó Ruff. Agregó que las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial pueden contribuir a ampliar la accesibilidad. Pero también profundizar desigualdades si no son desarrolladas responsablemente.

En la apertura del Congreso participó también la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés Raczynski, quien puso énfasis en la necesidad de analizar los resultados que están generando las distintas medidas implementadas en esta materia.

Director de Senadis

El director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Jorge Juárez Barraza, participó en el panel sobre políticas inclusivas, gobernanza y accesibilidad universal. Relevó el papel que puede asumir la educación superior tanto en la formación como en la discusión y construcción de políticas públicas.

El programa incluyó además paneles dedicados a las políticas inclusivas, la gobernanza y la accesibilidad universal. La innovación digital y la accesibilidad. Y los desafíos de la transición desde la universidad al mundo laboral.

Tanto en los paneles como en la presentación de trabajos académicos, participaron activamente personas con discapacidad, aportando sus experiencias, conocimientos y perspectivas a la reflexión desarrollada durante el Congreso.

Conferencias de las dos jornadas

Las conferencias principales de las dos jornadas aportaron miradas complementarias sobre una de las preguntas que atravesó el encuentro: qué ocurre con la inclusión una vez que una persona ingresa a la educación superior y, posteriormente, cuando debe incorporarse al mercado laboral.

La catedrática de Educación Inclusiva de la Universidad de Sevilla, Anabel Moriña Díez, sostuvo que garantizar el ingreso constituye solo el primer paso. Llamó a observar lo que ocurre durante toda la trayectoria universitaria.

Las brechas que enfrentan las personas con discapacidad

Durante la segunda jornada, João Marcos Garcia, doctor en Economía por Brown University y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, analizó desde la evidencia económica las brechas que enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral.

El especialista abordó factores como la discriminación, las diferencias de participación y salarios, los ajustes razonables, los cuidados. Y el efecto que pueden tener las nuevas tecnologías sobre la inclusión laboral. Al sintetizar los desafíos pendientes, sostuvo que “debemos pensar la protección e inclusión juntas. Entonces, pensiones, cuidados, empleo, hay que pensarlos de una manera integrada”.

El cierre estuvo a cargo de Claudia Díaz, coordinadora de Inclusión de Uniacc e integrante del Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la CUP, quien planteó que disponer de marcos normativos y políticas no garantiza por sí solo la construcción de instituciones inclusivas, si estas no producen transformaciones reales en la experiencia de las personas.