María Jimena Pereyra realiza íntima confesión sobre el embarazo de su esposa: “Lo acabo de soñar…”

Durante la noche de este viernes se emitirá un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, espacio donde una de las invitadas será la reconocida cantante María Jimena Pereyra, quien entregará algunos detalles sobre el proceso que está viviendo por el embarazo de su esposa, Tania García, luego de 12 intentos fallidos de fertilización asistida.

En su conversación con Jean Philippe Cretton, la ex “Rojo” sorprendió al confesar que, días antes de que se confirmara la noticia, tuvo un sueño premonitorio acerca del embarazo de su pareja.

“La vida cambia tan rápido, uno a veces pone todas las ilusiones, pero quizás no era el momento… pensamos que no más, hasta que Tania me dijo ‘ya, mi amor, hagamos el último intento, no podemos bajar los brazos’. Y fue así y aquí estamos”, comenzó diciendo, según un adelanto al que tuvieron acceso diferentes medios.

Asimismo, detalló que en medio de este último intento, decidieron viajar a Buenos Aires, Argentina, para visitar a su madre.

Luego, relató que en la espera de 14 días que debían realizar por el tratamiento, y 2 días antes de hacer el test de embarazo, “soñé que Tania estaba embarazada y fue por primera vez, después de tantos años de intentos, que le dije ‘mi amor, estás embarazada, lo acabo de soñar’”.

“A los 2 días hicimos el test de embarazo y ¡un positivo! Esperamos a que llegaran todos mis hermanos, nos reunimos y ahí dimos la noticia”, añadió.

Por otra parte, reconoció que las semanas posteriores fueron de gran complejidad. “Los miedos después de 7 años de intentos negativos, el temor a perderlo… Empecé yo con las náuseas, una cosa rarísima… hemos engordado paralelamente. Después del tercer mes se relajó, hoy lo está disfrutando como tiene que ser”, sostuvo.

En tanto, consultada sobre el sexo del bebé, indicó que “sí, lo supimos enseguida. Al tercer mes hicimos una eco y se mostró. Se va a llamar Mateo Valentín”.