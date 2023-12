María Luisa Godoy recuerda el complejo parto de su hijo Domingo: “Estaba aterrada”

La animadora de TVN, María Luisa Godoy, realizó una íntima confesión en una entrevista con Revista Ya, después de abordar el embarazo de su hijo menor, Domingo, quien fue diagnosticado con síndrome de Down.

Durante la conversación, la conductora del Festival de Viña del Mar describió el parto del menor como una de las peores experiencias que ha vivido, recordando que el nacimiento del pequeño fue a través de una cesárea de emergencia.

“Si me preguntas qué es lo peor de lo que he vivido hasta hoy, sin duda ese embarazo y el parto. Dormía muy angustiada. Me despertaba en la mitad de la noche, transpirando por la incertidumbre”, manifestó, según consignó Página 7.

En la misma línea, indicó que “era como tres semanas antes de mi fecha. Y el médico me dijo ‘no me gusta esta ecografía, esta guagua no ha crecido desde la última, no está enrollado con el cordón umbilical, está raro’. Tampoco la guagua se movía al monitoreo, qué angustia. Ahí Juan Luis (su ginecólogo) me dijo, ¿hacemos punción? No, le respondí, sácalo. Por favor, sácamelo”.

Respecto a la cesárea de emergencia, la también presentadora de “Buenos días a todos” señaló que “yo la encontré terrible. Todos mis partos habían sido como adentro de mi casa, en una pieza escuchando música, todos muertos de la risa. Y ahora todos pasando a un quirófano, donde todo es frío, donde te tapan”.

“Lo encontré horrible. Y ahí, te juro, que lo único que quería era que saliera, estaba aterrada. Salió y no lloraba. Y esos segundos en que él no lloraba… yo no podía ver, porque te tienen todo tapado. Mis otros hijos todos se rajaron llorando en cuanto salieron. Y yo ‘¿por qué no llora?’ Y se puso a llorar y Juan Luis (ginecólogo) me dice ‘está bien’. Y fue como volver a nacer”, añadió.

En tanto, la animadora también reveló que pese a las dificultades, nunca pensó en abortar, y reconoció que “no estaré de acuerdo nunca con que penalmente se persiga a una mujer por hacerse un aborto, aunque sea aborto libre. Aunque yo no estoy de acuerdo con el aborto libre”.