Marruecos enfrenta ola de protestas lideradas por la “Generación Z”: Exigen mejoras en educación y salud

Las autoridades del país africano informaron que las manifestaciones dejaron este martes un saldo de 263 agentes de seguridad y 23 civiles heridos, mientras que 409 personas fueron puestas bajo custodia policial por los disturbios.

Momentos de tensión se viven en Marruecos, país que en los últimos días ha enfrentado una ola de protestas lideradas por jóvenes, quienes se han inspirado en las revueltas de la “Generación Z”. 

De acuerdo a lo consignado por Infobae, los jóvenes marroquíes salieron a las calles exigiendo mejoras en materia educacional y en salud.

A la vez, según informó Emol, medios locales indicaron que el detonante de las protestas fueron la muerte de 8 mujeres embarazadas en un solo mes en el hospital Hassan II de Agadir, al sur del país, lo cual provocó sospechas en torno a una eventual relación entre dichos decesos y el deterioro de los servicios sanitarios.

Desde el pasado 18 de septiembre, miles de jóvenes se organizaron en la aplicación Discord, creando un grupo virtual llamado “GENZ212”, que reúne a cerca de 126.000 miembros.

“El derecho a la salud, la educación y una vida digna no es un eslogan vacío, sino una exigencia seria”, escribieron los organizadores del movimiento en un comunicado publicado en Discord.

Este martes se produjeron hechos de violencia, con enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes de seguridad, en ciudades como Inezgane (sur), Ait Amira (sur), Beni Mellal (centro), Témara (cerca de Rabat) y Oujda (este). 

El Ministerio del Interior marroquí anunció que 263 agentes de seguridad y 23 civiles resultaron heridos por las protestas. Además, 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares fueron destrozados e incendiados. 

Por su parte, un total de 409 personas fueron puestas bajo custodia policial por su presunta implicación en los actos violentos.

