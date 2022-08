Matthei: Dichos de Jackson “reflejan lo infantil que es el pensamiento de ellos”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió este viernes a las declaraciones del titular de la Segpres, Giorgio Jackson, en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch.

El ministro sostuvo que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.



Matthei remarcó a Radio Agricultura que esto “solo refleja lo infantil que es el pensamiento de ellos, porque con todo respeto. Mire, somos todos seres humanos, todos tenemos caídas, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, es parte de la naturaleza humana, pero esa superioridad moral, esa soberbia (…), a mí me preocupa que una persona que es tan importante en una coalición sea tan infantil y tan ingenuo”.



“Lo del ministro Jackson, yo creo que él efectivamente eso lo cree y lo que dijo fue lo que cree. Entonces, eso es un tipo de problema totalmente distinto, porque cuando tú crees que los demás están moralmente inhabilitados, entonces cómo puedes trabajar con ellos”, recalcó.



Aseveró que “él de verdad cree que ellos son buenos, santos, impolutos, que tienen la razón y que todos los que veníamos antes de ellos somos unos corruptos, que efectivamente mezclamos la política con los negocios y que, en el fondo, no merecemos estar, o no debiéramos estar en ningún tipo de puesto de poder”.



Sobre si piensa que todo el Gobierno tiene ese pensamiento, respondió que “es principalmente Jackson, sí… ahora, lo más probable es que varios piensen igualito, yo creo que eso los atraviesa. Pero el que lo ha esbozado y hecho explícito es el ministro Jackson”.