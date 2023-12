Matthei pide “respeto” del Presidente Boric y de la ministra Jara para dialogar

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que no ha existido “respeto” del Presidente Boric ni de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para dialogar sobre la Reforma de Pensiones.



“Más allá de que efectivamente tengamos una molestia por cómo ellos se portaron cuando eran oposición, hoy la responsabilidad de todos los que estamos con algún tipo de grado de responsabilidad, es sacar Chile adelante, eso tiene que ser lo primero”, sostuvo la jefa comunal.



“Ahora, cuando uno habla de aprobar reformas o de resolver los problemas, también tiene que ser con buena intención. Resulta realmente muy contraproducente que la ministra del Trabajo salga al día siguiente del plebiscito proponiendo una fórmula que ella sabe que es inaceptable, como toreando, eso no contribuye”, subrayó Matthei.



Añadió que “cuando uno realmente quiere conversar y quiere solucionar los problemas (…) las conversaciones en general se llevan en privado y no a través de la prensa. En la medida en que todo el mundo ponga su buena voluntad para resolver los problemas de los chilenos, los podemos resolver”.



“Es tan importante que conversemos en forma seria. Y cuando hablo en forma seria es entendiendo que todo el mundo tiene que ceder algo y que las conversaciones tienen que hacerse con respeto por el que está al otro lado de la mesa”, enfatizó.



Matthei sostuvo que esa instancia de diálogo en busca de acuerdos no se ha dado con la ministra Jara, como sí lo ha sido con el ministro Marcel. “Respecto del Presidente no existe en absoluto ese tipo de respeto”, agregó.



“Yo espero que todos aprendamos, porque si seguimos así Chile va a ser un país más que tuvo un destello de posibilidad de convertirse en un país desarrollado, justo y grato, pero que lo va a haber malogrado por culpa de la irresponsabilidad de los políticos y políticas que tenemos en Chile, entre los cuales yo me incluyo”, afirmó, junto con manifestar su deseo de que se cuiden “las formas, se cuide el fondo y se converse de la forma en que se conversa cuando uno de verdad quiere sacar las reformas adelante”.