Matthei por sueldo de Cubillos: “Cada chileno decide qué le parece correcto y qué no”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reaccionó al millonario sueldo que recibía la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, como académica de la Universidad San Sebastián (USS).



Matthei abordó este viernes la polémica y señaló que “Chile merece que nos preocupemos de los temas de fondo. Lo que hay detrás de muchas de las polémicas de estos días es que hay inequidad en Chile y eso duele, que se habla mucho de meritocracia, pero se practica poco. Que muchas veces existen faltas de probidad por parte de personas que ejercen el poder”.



“Y que finalmente siempre está la sospecha de si una persona que ha llegado a un puesto o que ha merecido algún sueldo, o que ha tenido un ascenso o una destinación, ha accedido a ello por sus propios méritos, o más bien por la influencia que tiene y por las conexiones o los pitutos, ya sean políticos, sociales o económicos”, indicó.



Matthei sostuvo que “Chile lo que está pidiendo a gritos es más oportunidades, más seguridad, mérito, que la gente llegue por mérito, que se le pague por mérito y ascienda por mérito y no por pitutos. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que enfrentar como país”.



Asimismo, manifestó que “en el tema de los sueldos ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o cantante gana $100 millones al año. Tampoco se espantan cuando no llegan ni al millón al año”.



“Hay algunos que tienen mérito, que atraen público o que venden, hay una sensación de justicia o merecimiento en la mente de cada persona. Es bastante difícil medir qué es justo y qué no, pero cada chileno tiene una consciencia y decide qué le parece correcto y qué no”, expresó la jefa comunal.



Según dio a conocer El Mostrador, Cubillos mantenía un contrato como docente con la Universidad San Sebastián, recibiendo un sueldo bruto de 17 millones de pesos, monto que se habría pagado incluso cuando se encontraba en España.



Debido a esta situación, la Superintendencia de Educación Superior ofició a la universidad “a que informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.



Cubillo ha sostenido que en 2020 “empecé a trabajar en la USS hasta agosto de este año. En docencia e investigación” y comentó que su “marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile”.



“Estuve siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”, acotó.